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Söyledikleri yüzünden başı dertte! 'ye Covid-19 soruşturması!

Genç şarkıcı 'nin başı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yüzünden dertte. Son olarak çıkardığı ingilizce şarkı ile dünya starı olma yolunda ilk adımı attığını dile getiren Aleyna Tilki'yi 'e şikayet ettiler. Aleyna Tilki: "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmam. güvenmiyorum! İnsanları değil, ilaçlar öldürüyor." paylaşımı ile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Bir vatandaşın şikayeti üzerine Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması açıldı...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 19.03.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 06:46
Söyledikleri yüzünden başı dertte! Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması!

'nin koronavirüs salgını ve aşıyla ilgili söyledikleri yüzünden başı dertte!

Söyledikleri yüzünden başı dertte! Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması!

Son olarak çıkardığı ingilizce şarkı ile dünya starı olma yolunda ilk adımı attığını dile getiren gündemden düşmüyor.

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Söyledikleri yüzünden başı dertte! Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması!

Bir vatandaş, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor..." sözleri nedeniyle Tilki'yi 'e şikayet etti.

Söyledikleri yüzünden başı dertte! Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması!

Vatandaş dilekçesinde 'Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu' dedi.

Söyledikleri yüzünden başı dertte! Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması!

Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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