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Söyledikleri yüzünden başı dertte! Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin başı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yüzünden dertte. Son olarak çıkardığı ingilizce şarkı ile dünya starı olma yolunda ilk adımı attığını dile getiren Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet ettiler. Aleyna Tilki: "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmam. güvenmiyorum! İnsanları Korona değil, ilaçlar öldürüyor." paylaşımı ile aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Bir vatandaşın şikayeti üzerine Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması açıldı...