Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
07:00
Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı!
Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın yaparak Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hatta çevreci kahraman bile ilan edilmişti. Ama ormanın ortasına yaptırdığı inşaat kaçak çıktı. Doğayı seven vicdanlı bir insan bu karar çıkınca utanıp o yeri terk eder değil mi? Ama Şahan Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlatmıştı. Gökbakar'ın, Marmaris'te çam ormanı içindeki villasını, koruma altındaki birinci derece sit alanına yaptırdığı anlaşıldı. Bakanlık yapı kayıt belgesini iptal etti ve yapının yıkılması için talimat verdi. Ama Şahan Gökbakar hâlâ evinin yıkılmaması için kulis yapıyor.