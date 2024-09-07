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Haberler Galeri Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı!
Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 07:00

Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı!

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın yaparak Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hatta çevreci kahraman bile ilan edilmişti. Ama ormanın ortasına yaptırdığı inşaat kaçak çıktı. Doğayı seven vicdanlı bir insan bu karar çıkınca utanıp o yeri terk eder değil mi? Ama Şahan Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlatmıştı. Gökbakar'ın, Marmaris'te çam ormanı içindeki villasını, koruma altındaki birinci derece sit alanına yaptırdığı anlaşıldı. Bakanlık yapı kayıt belgesini iptal etti ve yapının yıkılması için talimat verdi. Ama Şahan Gökbakar hâlâ evinin yıkılmaması için kulis yapıyor.

MEVLÜT TEZEL
Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan’ın kaçak villasına yıkım kararı!

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol Koyu'ndaki çam ormanı içindeki denize sıfır villası kaçak çıktı.

Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan’ın kaçak villasına yıkım kararı!

Hani Şahan'ın Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldırdığı villa!

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Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan’ın kaçak villasına yıkım kararı!

Aslında Şahan'ın niyeti önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' deyip vatandaşa koyu kapattığında iki yüzlülüğü ortaya çıkmıştı ama sosyal medyada çevreci tweet'ler paylaşınca her şey unutuluyor.
Hatta çevreci kahraman ilan ediliyorsun!

Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan’ın kaçak villasına yıkım kararı!

İşte o villa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda meğer bir çivinin bile çakılmasının yasak olduğu "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsündeki Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunuyormuş.

Sözde çevreci Şahan Gökbakar’ın foyası ortaya çıktı! Şahan’ın kaçak villasına yıkım kararı!

Sadece Şahan'ınki değil, o koyda bulunan diğer bütün yapılar her şeyiyle koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.
Şimdi komşuları "Yaktın bizi Şahan" diyordur!

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