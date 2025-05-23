Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
08:19
Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın'a büyük tepki: "Gelmen gerekmiyor Fatih"
Almanya'da yaşayan ödüllü yönetmen Fatih Akın, son filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmadan önce yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'ye dönmeye korktuğunu söyleyen Akın, hem Osman Kavala hem de menajeri Ayşe Barım üzerinden kurduğu bağlarla şaşkınlık yarattı. "Mafya yönetiyor, beni de hapse atabilirler" diyerek doğduğu ülkeye ağır ithamlarda bulunan Akın'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki gerçekten sinema mı yapıyor, yoksa perdeyi karartmak mı istiyor? Detaylar Yüksel Aytuğ'un yazısında...