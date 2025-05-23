Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın'a büyük tepki: "Gelmen gerekmiyor Fatih"

BU DA "DİJİTAL DEPREM" HOCASI

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık... Pek çoğumuz onu artık gayet iyi tanıyor. Zira hemen her gün televizyon kanallarında onun uzman görüşüne başvuruluyor, o da dijital tehlikeler konusunda halkı uyarıp bilgilendiriyor. Kimi gün çocuklar arasında yaygınlaşan tehlikeli bir bilgisayar oyununu deşifre ediyor, kimi gün internet üzerinden uygulanan yeni dolandırıcılık yöntemini haber veriyor.

Ben Kırık hocamızı "Dijital deprem profesörü" olarak niteliyorum. Yerin altındaki değil, üstündeki fay hatlarını işaret ediyor. Üstelik her tahmini de doğru çıkıyor.



