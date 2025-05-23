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Haberler Galeri Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın'a büyük tepki: "Gelmen gerekmiyor Fatih"
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 08:19

Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın'a büyük tepki: "Gelmen gerekmiyor Fatih"

Almanya'da yaşayan ödüllü yönetmen Fatih Akın, son filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmadan önce yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'ye dönmeye korktuğunu söyleyen Akın, hem Osman Kavala hem de menajeri Ayşe Barım üzerinden kurduğu bağlarla şaşkınlık yarattı. "Mafya yönetiyor, beni de hapse atabilirler" diyerek doğduğu ülkeye ağır ithamlarda bulunan Akın'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki gerçekten sinema mı yapıyor, yoksa perdeyi karartmak mı istiyor? Detaylar Yüksel Aytuğ'un yazısında...

YÜKSEL AYTUĞ
Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın’a büyük tepki: Gelmen gerekmiyor Fatih

Almanya'da yaşamını sürdüren yönetmen Fatih Akın, son filminin gösterimi öncesinde "Türkiye'ye dönmeye çekiniyorum, çünkü mafya yönetiyor, beni de hapse atabilirler" mealinde saçmalamış.

Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın’a büyük tepki: Gelmen gerekmiyor Fatih

Menajeri Ayşe Barım'ın tutuklanmasına atıfta bulunan Akın, "Onu Osman Kavala ile 35 kez telefonda konuştuğu için tutukladılar. Kavala, benim Osmanlı döneminde Ermenilere yapılan zulmü anlattığım Kesik filminin sponsoruydu. Ayşe Barım da beni temsil ettiği için bu görüşmeleri yaptı. Yani Kavala ve Barım'ın ortak noktası benim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmeye tereddüt ediyorum" demiş.

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Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın’a büyük tepki: Gelmen gerekmiyor Fatih

Birincisi; yeni filmini tanıtmak için ülkeni kötüleyecek kadar düşmüşsen zaten bu vatanda yerin yok.
İkincisi; artık bu ülkede sokaktaki çocuk bile Osman Kavala'nın kimleri, ne için fonladığını biliyor.
Üçüncüsü, hayal ürünü tehcir ve sözde soykırım yalanını film yapan birinin kendini Türk vatandaşı olarak hissetmesine hiç de lüzum yok.
Sonuncusu, keşke yüreğin yetseydi de dibine kadar gerçek olan Gazze katliamını film yapabilseydin.
Bence de otur oturduğun yerde...


Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın’a büyük tepki: Gelmen gerekmiyor Fatih

BU DA "DİJİTAL DEPREM" HOCASI
Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık... Pek çoğumuz onu artık gayet iyi tanıyor. Zira hemen her gün televizyon kanallarında onun uzman görüşüne başvuruluyor, o da dijital tehlikeler konusunda halkı uyarıp bilgilendiriyor. Kimi gün çocuklar arasında yaygınlaşan tehlikeli bir bilgisayar oyununu deşifre ediyor, kimi gün internet üzerinden uygulanan yeni dolandırıcılık yöntemini haber veriyor.

Ben Kırık hocamızı "Dijital deprem profesörü" olarak niteliyorum. Yerin altındaki değil, üstündeki fay hatlarını işaret ediyor. Üstelik her tahmini de doğru çıkıyor.


Sözde sanat özde provokasyon! Fatih Akın’a büyük tepki: Gelmen gerekmiyor Fatih

Biraz hayvanlık etmeli
Bir Kızılderili öğretisi diyor ki:
"Bir atın susuzluğunu giderdiği yerden su iç, çünkü at hiçbir zaman kötü su içmez. Kedinin yattığı yerde uyu, kurdun değdiği elmayı ye. Sivrisineklerin yerleştiği mantarları korkusuzca topla. Köstebeklerin kazdığı yere ağaç dik. Yılanın ısınmaya durduğu yere ev yap. Sıcak günlerde kuşların yuva yaptığı yere kuyu kaz. Horozlarla beraber uyu ve uyan ki, tüm gün için en sarı mısırlara ulaşabilesin.