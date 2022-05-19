Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:39
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
07:45
Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!
Namı çekilen diziler ile Orta Doğu'ya kadar ulaşan Gülmanlara ait Bebek'te bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu. Sosyetik işadamı Kemal Gülman'ın 1978 yılında satın alarak olaylı şekilde boşandığı eşi Feryal Gülman'a hediye ettiği dillere destan yalıda kaçak tadilata yapılan önlem, 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Yüzde 52'si Feryal Gülman'a yüzde 48'i ise oğlu Aslan Kemal Gülman'a pay edilen gerçek değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 450 metrekarelik havuzlu, lüks yalıyı 245 milyona sattığı, düşük bedel gösterip mal kaçırdığı iddiasıyla Kemal Gülman, söz konusu satışın iptali ve kayyum atanması için mahkemeye başvurmuştu... İşte haberin ayrıntıları...