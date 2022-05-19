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Haberler Galeri Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:45

Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!

Namı çekilen diziler ile Orta Doğu'ya kadar ulaşan Gülmanlara ait Bebek'te bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu. Sosyetik işadamı Kemal Gülman'ın 1978 yılında satın alarak olaylı şekilde boşandığı eşi Feryal Gülman'a hediye ettiği dillere destan yalıda kaçak tadilata yapılan önlem, 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Yüzde 52'si Feryal Gülman'a yüzde 48'i ise oğlu Aslan Kemal Gülman'a pay edilen gerçek değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 450 metrekarelik havuzlu, lüks yalıyı 245 milyona sattığı, düşük bedel gösterip mal kaçırdığı iddiasıyla Kemal Gülman, söz konusu satışın iptali ve kayyum atanması için mahkemeye başvurmuştu... İşte haberin ayrıntıları...

ERHAN ÖZTÜRK
Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!

Gülman çiftinin boşanma sürecinde Feryal Gülman'ın boşaltarak dizi ve filmlere kiraya verdiği Bebek'teki yalı, taraflar arasında yıllardır tartışma konusu oldu.

Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!

Geçen şubat ayında yabancı bir firmanın Türkiye'de kurulan temsilciliği tarafından satın alınan ultra lüks yalının devir işlemlerine Kemal Gülman 11 sayfalık bir dilekçeyle itiraz etti.

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Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!

Satışın muvazzalı (anlaşmalı) gerçekleştirdiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Kemal Gülman, "Bilikkişi atanarak gerçek değerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu anlamda söz konusu satışla ilgili olarak tespit, ihtiyati tedbir ve denetim kayyımı atanmasını" içeren 11 sayfalık bir itiraz dilekçesiyle satış işleminin durdurulması talep edildi.

Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!

DUVARLARI YIKTI, DÖŞEME, BANYO VE MUTFAK DEĞİŞİYOR

Boğaziçi öngörünümde bulunan yalıya çivi çakılması yasak.

Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!

İzin alınmadan yapılan tadilatta, yalı içerisindeki duvarlar yıkıldı, tüm döşemeler söküldü.

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