Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme! Kaçak tadilata suçüstü!

Satışın muvazzalı (anlaşmalı) gerçekleştirdiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Kemal Gülman, "Bilikkişi atanarak gerçek değerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu anlamda söz konusu satışla ilgili olarak tespit, ihtiyati tedbir ve denetim kayyımı atanmasını" içeren 11 sayfalık bir itiraz dilekçesiyle satış işleminin durdurulması talep edildi.