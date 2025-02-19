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Haberler Galeri Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…
Giriş Tarihi: 19.02.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:15

Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan için 'Türkiye'nin en Avrupai kadını' desek yanılmış olmayız. Ajda Pekkan'ın vizyonu, tarzı, sesi ve seçimleri zamanın çok ötesinde, hatta birçok kişiye göre 'zamansız bir kadın'! Peki ünlü sanatçı 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Hangi olaylar hayatının dönüm noktası oldu. En büyük pişmanlıkları neler? İşte Ajda Pekkan'ın hayatına dair bilinmeyenler!

Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…

Türk pop müziğine damga vuran, güçlü sesi ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Ajda Pekkan, zamanın çok ötesinde bir yıldız… Vizyonu, tarzı, sesi ve moda anlayışıyla her dönem ilgi toplayan bir usta o!

Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…

ASIL ADI NEDİR?

12 Şubat 1946 yılında dünyaya gelen Ayşe Ajda Pekkan, müzikal kariyeri boyunca güçlü ve bağımsız bir kadın imajı çizdi.

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Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…

İLK DİNLEYENLER ONLAR OLDU...

Küçük yaşlardan itibaren sahneye çıkmak isteyen Ajda Pekkan'ın ilk sahnesi evinin salonu, ilk mikrofonu perdenin kornişi, ilk dinleyenleri de anne-babası, mahalle sakinleri oldu.

Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…

GÖLCÜK'TEN İSTANBUL'A DÖNDÜLER

Ajda Pekkan Türkiye'de henüz bilinmeyen ve dinlenmeyen pop müziğini keşfetti. Babasının tayini Gölcük'e çıkmasıyla anne- babasının arası bozuldu. Tam bu sırada minik Ajda abla olacağını öğrendi. Gölcük'te olan aile İstanbul'a geri döndü.

Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…

Çamlıca Kız Lisesi'nde okuyan Ajda Pekkan'ın okuduğu okul ufkunu açtı. Özgüveni yükseldi. Arkadaşlarına söylediği şarkılar, yaptığı tiplemeler onu okulda popüler yaptı. Ne yazık ki o dönemde anne- baba boşandı. Haftasonları babaları ziyarete geliyordu.

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