Giriş Tarihi: 19.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
20:15
Süperstar 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Ajda Pekkan’ın dünden bugüne zirve yürüyüşü…
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan için 'Türkiye'nin en Avrupai kadını' desek yanılmış olmayız. Ajda Pekkan'ın vizyonu, tarzı, sesi ve seçimleri zamanın çok ötesinde, hatta birçok kişiye göre 'zamansız bir kadın'! Peki ünlü sanatçı 60 yıllık kariyerinde neler yaşadı? Hangi olaylar hayatının dönüm noktası oldu. En büyük pişmanlıkları neler? İşte Ajda Pekkan'ın hayatına dair bilinmeyenler!