Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
06:30
Süperstar için Amerika’dan dönüyor! Aranan Ajda Pekkan bulundu!
Seslendirdiği şarkılarla pop müzik tarihine damga vuran Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor. En çok merak edilen konu Ajda Pekkan'ı kimin oynayacağıydı. Kulislerde önce Serenay Sarıkaya ismi konuşuldu. Ancak rota Sarıkaya'dan Ayça Varlıer'e çevrildi. Saçları sarıyken Pekkan'ın gençliğine benzetilen Varlıer'in sahne repertuvarında da ağırlıklı olarak onun şarkılarını söylüyor olması, öne çıkmasını sağladı. Varlıer'in bu proje için iki yıldır yaşadığı Amerika'dan şubatta döneceğini öğrendim.