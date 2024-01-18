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Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 06:30

Süperstar için Amerika’dan dönüyor! Aranan Ajda Pekkan bulundu!

Seslendirdiği şarkılarla pop müzik tarihine damga vuran Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor. En çok merak edilen konu Ajda Pekkan'ı kimin oynayacağıydı. Kulislerde önce Serenay Sarıkaya ismi konuşuldu. Ancak rota Sarıkaya'dan Ayça Varlıer'e çevrildi. Saçları sarıyken Pekkan'ın gençliğine benzetilen Varlıer'in sahne repertuvarında da ağırlıklı olarak onun şarkılarını söylüyor olması, öne çıkmasını sağladı. Varlıer'in bu proje için iki yıldır yaşadığı Amerika'dan şubatta döneceğini öğrendim.

ÖMER KARAHAN
Süperstar için Amerika’dan dönüyor! Aranan Ajda Pekkan bulundu!

Sahnesiyle, danslarıyla, kostümleriyle, enerjisiyle, zamansız bir isim Ajda Pekkan... Süperstar sıfatını layıkıyla her dönem elinde bulunduran Pekkan'ın hayatının film olması herkesi heyecanlandırdı.

Süperstar için Amerika’dan dönüyor! Aranan Ajda Pekkan bulundu!

Sanat hayatında başarılarla dolu uzun bir yol ve hep zirvede ilerleyen bir kariyer... Heyecanlanmamak mümkün değil... Ayrıca Türk sinemasındaki otobiyografi furyası için de önemli bir proje...

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Süperstar için Amerika’dan dönüyor! Aranan Ajda Pekkan bulundu!

Ajda Pekkan'ın hayatının film olacağı duyulur duyulmaz pek tabii gözler filmde Ajda Pekkan'ı kimin oynayacağına çevrildi.

Süperstar için Amerika’dan dönüyor! Aranan Ajda Pekkan bulundu!

Kulisler de hareketlilik arttı ve Serenay Sarıkaya ismi öne çıktı.

Süperstar için Amerika’dan dönüyor! Aranan Ajda Pekkan bulundu!

Ancak sonra rota Ayça Varlıer'e çevrildi. Saçları sarı iken Ajda Pekkan'ın gençliğine benzetilen Varlıer'in sahne repertuvarında da ağırlıklı olarak Ajda Pekkan şarkıları söylemesi ve dans etmesi öne çıkmasını sağladı.

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