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Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 07:30

Suphiye Orancı Dilara'ya hamileyken Uğur Dündar'ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp..."

Dilara G'nin açtığı babalık davası nedeniyle yapılan DNA testine itiraz etmesinin ardından usulüne uygun şekilde testin yeniden yapılması beklenirken, SABAH Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. 12 Ocak 1986'da dünyaya gelen Dilara G'ye annesi Suphiye Orancı hamileyken Uğur Dündar'ın Posta Gazetesi'ne 24 Nisan 1985'te verdiği röportaj ortaya çıktı. Röportajda 'Mazbut bir hayatım var" diyen Uğur Dündar'ın bugünleri hatırlatan korkusu ise şaşırttı. Uğur Dündar'ın Suphiye Orancı'nın hamile olduğu düşünüldüğü o tarihlerde "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum" dediği görüldü. İşte haberin ayrıntıları...

Ceyhan TORLAK
Suphiye Orancı Dilara’ya hamileyken Uğur Dündar’ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı ve maddi yardımda bulunma sözü verdi. Adile Şen isimli kadın çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi. Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalya'da ikamet eden bir aile tarafından evlatlık edindi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü. Hatta okuyup muhasebeci oldu.

Suphiye Orancı Dilara’ya hamileyken Uğur Dündar’ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

Dilara, evlatlık verildiği aile ile mutlu olduğu için uzun yıllar Uğur Dündar ile görüşmeyi düşünmedi ama onu uzaktan hep takip etti. Ta ki ikiz kardeşleriyle bir gün buluşup onların babalarını yani Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi Dilara'nın da babasıyla iletişime geçme isteğini tetikledi. 2022 yılına gelindiğinde ise artık irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilirken avukatların bir araya gelmesi de sonuç vermedi ve artık dava açmaya karar verdi. Dilara G. aile mahkemesine başvurarak Uğur Dündar'ın babalık davası açtı.

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Suphiye Orancı Dilara’ya hamileyken Uğur Dündar’ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ BİR DNA TESTİ YAPILACAK
Metin Akpınar'a açtığı babalık davasında yapılan DNA testiyle öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündeme bomba gibi düştü. Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Dilara G. DNA testinde 5 kuralın ihlal edildiği gerekçesiyle test sonucuna itiraz etti. Önümüzdeki günlerde Dilara G. ve Uğur Dündar'dan kurallara uygun şekilde alınacak örneklerin yeniden incelenmesi bekleniyor.

Suphiye Orancı Dilara’ya hamileyken Uğur Dündar’ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

"BİR KADININ KUCAĞINDA ÇOCUK İLE ÇIKIP GELMESİNDEN KORKUYORUM"
SABAH Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. 12 Ocak 1986'da dünyaya gelen Dilara G.'ye annesi Suphiye Orancı hamileyken Uğur Dündar'ın Posta gazetesine 24 Nisan 1985'te verdiği röportaj ortaya çıktı. Gazete röportajında 'Mazbut bir hayatım var" diyen Uğur Dündar, "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum" dediği görüldü. Tanımadığı kadınların sürekli kendisini rahatsız ettiğini röportajında söyleyen Uğur Dündar, "Artık rahatsız oluyorum. Beni rahat bıraksınlar. Benim için evlilik ciddi bir olaydır" demesi dikkat çekti.

Suphiye Orancı Dilara’ya hamileyken Uğur Dündar’ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

SABAH'a konuşan Suphiye Orancı'nın öz kuzeni N.H., "Suphiye benim öz teyzemin kızı. Annelerimiz kardeş. İkimiz de İstanbul'da doğduk büyüdük. Suphiye iyi eğitimli bir kızdı. Güleryüzlü, alımlı ve hareketliydi. Kuzen olduğu için biz sık sık görüşürdük. İstanbul'da Fındıkzade'de yaşarlardı. Ben de ara ara evlerine gider yatılı olarak kalırdım. Suphiye ile uzun uzun dertleşirdik. Uğur Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum:

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