Suphiye Orancı Dilara'ya hamileyken Uğur Dündar'ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp..."

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı ve maddi yardımda bulunma sözü verdi. Adile Şen isimli kadın çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi. Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalya'da ikamet eden bir aile tarafından evlatlık edindi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü. Hatta okuyup muhasebeci oldu.