Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
07:30
Suphiye Orancı Dilara'ya hamileyken Uğur Dündar'ın verdiği röportajda şoke eden itirafı: "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp..."
Dilara G'nin açtığı babalık davası nedeniyle yapılan DNA testine itiraz etmesinin ardından usulüne uygun şekilde testin yeniden yapılması beklenirken, SABAH Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. 12 Ocak 1986'da dünyaya gelen Dilara G'ye annesi Suphiye Orancı hamileyken Uğur Dündar'ın Posta Gazetesi'ne 24 Nisan 1985'te verdiği röportaj ortaya çıktı. Röportajda 'Mazbut bir hayatım var" diyen Uğur Dündar'ın bugünleri hatırlatan korkusu ise şaşırttı. Uğur Dündar'ın Suphiye Orancı'nın hamile olduğu düşünüldüğü o tarihlerde "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum" dediği görüldü. İşte haberin ayrıntıları...