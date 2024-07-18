Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
09:23
Sürpriz ikili! 42'lik Tuba Ünsal'ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...
Yemin, Vizontele Tuuba, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda, gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yeni aşkı milyarder çıktı! Daha önce 3 kez yapan Tuba Ünsal, milyarlarca dolar parayı yöneten Hintli iş insanı Shirish Saraf'la yeni bir aşka yelken açtı. 42 yaşındaki Ünsal, 56 yaşındaki Hintli iş insanıyla megayatta tatil yapıyor...