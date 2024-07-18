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Haberler Galeri Sürpriz ikili! 42'lik Tuba Ünsal'ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:23

Sürpriz ikili! 42'lik Tuba Ünsal'ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...

Yemin, Vizontele Tuuba, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda, gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yeni aşkı milyarder çıktı! Daha önce 3 kez yapan Tuba Ünsal, milyarlarca dolar parayı yöneten Hintli iş insanı Shirish Saraf'la yeni bir aşka yelken açtı. 42 yaşındaki Ünsal, 56 yaşındaki Hintli iş insanıyla megayatta tatil yapıyor...

Sürpriz ikili! 42’lik Tuba Ünsal’ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...

Eski model ve oyuncu Tuba Ünsal, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

Sürpriz ikili! 42’lik Tuba Ünsal’ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...

Daha önce başından 3 evlilik geçen 2 çocuk annesi Tuba Ünsal Ünsal bu kez de yeni aşkıyla gündeme geldi.

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Sürpriz ikili! 42’lik Tuba Ünsal’ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...

Ünsal milyarder iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı.

Sürpriz ikili! 42’lik Tuba Ünsal’ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...

Hürriyet'te yer alan habere göre Tuba Ünsal'ın Hindistan'ın en zenginlerinden biri olan Shirish Saraf'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. İddiaya göre ikili, yaz aylarının başında tanıştı.

Sürpriz ikili! 42’lik Tuba Ünsal’ın yeni aşkı milyarder çıktı! 56 yaşındaki Hintli iş insanı Shirish Saraf’la megayatta tatil yapıyor...

MEGAYATTA LÜKS TATİL...
Yatıyla birlikte Bodrum'a gelen 56 yaşındaki Hintli iş insanı, Ünsal'ı görür görmez etkilenmiş... Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan Ünsal ve Saraf, bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmış.

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