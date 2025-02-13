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Haberler Galeri Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 21:03 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:03

Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 15 Şubat'ta 33'üncü yaşını kutlayacak. Doğum günü öncesi ünlü çifte Avatar Atakan ve ailesi sürpriz yaptı. Ev oturmasına giden çift, pastalarını da yanlarında getirdi, ancak sürpriz bekledikleri gibi gitmedi. İdo Tatlıses'in yeni yaşının pastası talihsiz kazanın kurbanı oldu ve yere düştü. İdo Tatlıses, ailesi ile birlikte mutfakta yerde pastasını üfledi. İşte o anlar!

Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, iki gün sonra 33'üncü yaş gününü kutlayacak.

Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

SÜRPRİZ ZİYARET

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'e bugün Avatar Atakan ve ailesi sürpriz bir ziyarette bulundu.

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Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

DOĞUM GÜNÜ İÇİN PASTA ALDILAR

Ev oturmasına giden Avatar Atakan, yanında bir de doğum günü kutlamak için pasta getirdi.

Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

TALİHSİZ KAZA: PASTA YERE DÜŞTÜ!

Mutfakta hazırlık yapan Yasemin Şefkatli, talihsiz bir kaza geçirdi ve pastayı yere düşürdü. O anlarda ise mutfağa gelen İdo Tatlıses şaşkınlık yaşadı.

Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

YENİ YAŞININ İLK PASTASINI YERDE ÜFLEDİ

İdo Tatlıses, ailesiyle birlikte yerde pastasını üfledi. O anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

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