Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, 15 Şubat’ta 33’üncü yaşını kutlayacak. Doğum günü öncesi ünlü çifte Avatar Atakan ve ailesi sürpriz yaptı. Ev oturmasına giden çift, pastalarını da yanlarında getirdi, ancak sürpriz bekledikleri gibi gitmedi. İdo Tatlıses’in yeni yaşının pastası talihsiz kazanın kurbanı oldu ve yere düştü. İdo Tatlıses, ailesi ile birlikte mutfakta yerde pastasını üfledi. İşte o anlar!