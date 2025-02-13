Video Magazin Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!
Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı!

13.02.2025 | 20:31

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, 15 Şubat’ta 33’üncü yaşını kutlayacak. Doğum günü öncesi ünlü çifte Avatar Atakan ve ailesi sürpriz yaptı. Ev oturmasına giden çift, pastalarını da yanlarında getirdi, ancak sürpriz bekledikleri gibi gitmedi. İdo Tatlıses’in yeni yaşının pastası talihsiz kazanın kurbanı oldu ve yere düştü. İdo Tatlıses, ailesi ile birlikte mutfakta yerde pastasını üfledi. İşte o anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı! 00:49
Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı! 13.02.2025 | 20:31
Yeğeni Şirin gözleriyle anlattı! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti 01:40
Yeğeni Şirin gözleriyle anlattı! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti 12.02.2025 | 22:59
SON DAKİKA | İstanbul’da bir AVM’de korkutan yangın 01:15
SON DAKİKA | İstanbul'da bir AVM'de korkutan yangın 11.02.2025 | 23:49
Şarkıcı Hande Ünsal trafiğin altını üstüne getirdi! Trafikte arabadan inip dans etti! 00:12
Şarkıcı Hande Ünsal trafiğin altını üstüne getirdi! Trafikte arabadan inip dans etti! 11.02.2025 | 21:42
Cansel Elçin, minik oğlu Atlas’la video paylaştı 00:22
Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı 11.02.2025 | 09:04
Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt hakaret iddiaları sonrası ilk kez konuştu | Video 02:50
Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt hakaret iddiaları sonrası ilk kez konuştu | Video 10.02.2025 | 15:55
Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün kar keyfi | Video 00:18
Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün kar keyfi | Video 10.02.2025 | 10:53
Tüp bebek tedavisine başlayan Dilan Polat’ın anestezi etkisindeki görüntüleri olay oldu! Abartmışsın biraz | Video 01:50
Tüp bebek tedavisine başlayan Dilan Polat'ın anestezi etkisindeki görüntüleri olay oldu! "Abartmışsın biraz" | Video 08.02.2025 | 14:11
Cansel Elçin minik oğlu Atlas ile eğlenceli anlarını paylaştı | Video 00:17
Cansel Elçin minik oğlu Atlas ile eğlenceli anlarını paylaştı | Video 08.02.2025 | 10:20
Kahtalı Mıçe’nin hastanedeki son hali sevenlerini korkuttu! Tedavi görüyorum, dualarınızı eksik etmeyin | Video 00:22
Kahtalı Mıçe'nin hastanedeki son hali sevenlerini korkuttu! "Tedavi görüyorum, dualarınızı eksik etmeyin" | Video 07.02.2025 | 13:28
Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video 00:20
Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video 06.02.2025 | 12:10
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber boşanma iddialarına böyle yanıt verdi! 00:15
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber boşanma iddialarına böyle yanıt verdi! 05.02.2025 | 12:15
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya ayrıldı mı? Sibil Çetinkaya’dan dikkat çeken paylaşım | Video 00:33
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya ayrıldı mı? Sibil Çetinkaya'dan dikkat çeken paylaşım | Video 05.02.2025 | 09:36
Berfu Yenenler’in yeni imajına çocuklarından ilk yorum | Video 01:11
Berfu Yenenler'in yeni imajına çocuklarından ilk yorum | Video 04.02.2025 | 16:29
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’tan yürek ısıtan paylaşım! Atlas bebek büyükanneleriyle böyle tanıştı | Video 00:18
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan yürek ısıtan paylaşım! Atlas bebek büyükanneleriyle böyle tanıştı | Video 04.02.2025 | 16:17
Burcu Özberk’in İstanbul’da trafik sınavı | Video 00:15
Burcu Özberk'in İstanbul'da trafik sınavı | Video 04.02.2025 | 14:38
Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı: Sanatçı Seda Sayan ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi | Video 00:11
Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı: Sanatçı Seda Sayan ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi | Video 04.02.2025 | 14:10
İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar! 00:17
İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar! 04.02.2025 | 11:50
Tavanı eskimiş ve çökmüş… Berdan Mardini Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi! 00:57
Tavanı eskimiş ve çökmüş… Berdan Mardini Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi! 04.02.2025 | 07:37
Yalın’dan pazar paylaşımı! Hayranlarından bu video ile tam not aldı | Video 00:53
Yalın'dan pazar paylaşımı! Hayranlarından bu video ile tam not aldı | Video 02.02.2025 | 15:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA