Survivor ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor’dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!

Survivor 2021'in adından söz ettiren yarışmacılarından olmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Survivor yarışması boyunca adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak aşk iddialarını yalanlayan Aleyna Kalaycıoğlu aşkı yine Survivor'dan buldu. Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir'in aşk yaşadığı dedikoduları magazin kulislerine bomba gibi düştü. İkili iddiaları inkar etse de görüntülenmekten kaçamadı. İşte Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile Gökhan Özdemir aşkının belgesi...