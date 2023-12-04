Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:48
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
10:00
Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere'nin kardeşinden şoke eden sözler!
Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan milli atlet Nagihan Karadere son olarak ölüm tehditleri aldığını duyurarak, kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşmış ve "Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz, geleceğin varsa göreceğin de var" demişti. Nagihan Karadere'nin paylaşımlarının ardından kardeşi Fehmi Karadere şoke eden açıklama geldi. Fehmi Karadere, Nagihan Karedere'nin evlatlıktan reddedilmesi için anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.