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Haberler Galeri Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere'nin kardeşinden şoke eden sözler!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:00

Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere'nin kardeşinden şoke eden sözler!

Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan milli atlet Nagihan Karadere son olarak ölüm tehditleri aldığını duyurarak, kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşmış ve "Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz, geleceğin varsa göreceğin de var" demişti. Nagihan Karadere'nin paylaşımlarının ardından kardeşi Fehmi Karadere şoke eden açıklama geldi. Fehmi Karadere, Nagihan Karedere'nin evlatlıktan reddedilmesi için anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.

Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere’nin kardeşinden şoke eden sözler!

Ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli atlet Nagihan Karadere Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettirdi.

Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere’nin kardeşinden şoke eden sözler!

Nagihan Karadere, şimdilerde Survivor All Star 2024 öncesi sıkı bir antrenman yapıyor. Karadere aynı zamanda özel hayatında gelişmeler ile de adından söz ettiriyor.

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Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere’nin kardeşinden şoke eden sözler!

Nagihan Karadere, son olarak aldığı tehdit sonrası KADES uygulamasının görüntüsünü paylaşarak tehditlere boyun eğmediğini belirtmişti.

Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere’nin kardeşinden şoke eden sözler!

Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan milli atlet Nagihan Karadere son olarak ölüm tehditleri aldığını duyurarak, kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşmış ve "Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz, geleceğin varsa göreceğin de var" demişti.

Survivor Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere’nin kardeşinden şoke eden sözler!

Nagihan Karadere'nin paylaşımlarının ardından kardeşi Fehmi Karadere şoke eden açıklama geldi.

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