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Haberler Galeri Survivor Nagihan Karadere'ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako'da ama damadı sır gibi sakladı!
Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:30

Survivor Nagihan Karadere'ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako'da ama damadı sır gibi sakladı!

Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere evleniyor! Bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Nagihan Karadere düğün müjdesi de verdi. Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını dile getiren Nagihan Karadere sır gibi sakladığı müstakbel eşi ile Monako'da düğün yapacağını da söyledi... İşte Survivor Nagihan Karadere'nin açıklamaları...

Survivor Nagihan Karadere’ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako’da ama damadı sır gibi sakladı!

Survivor 2025 kadrosunda olacağı konuşulan Nagihan Karadere'den bomba açıklamalr geldi.

Survivor Nagihan Karadere’ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako’da ama damadı sır gibi sakladı!

Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere evleniyor!

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Survivor Nagihan Karadere’ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako’da ama damadı sır gibi sakladı!

Survivor yarışmasının öne çıkan isimlerinden Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu. Açıklamalarla dikkat çeken Nagihan Karadere düğün müjdesi de verdi.

Survivor Nagihan Karadere’ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako’da ama damadı sır gibi sakladı!

Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını dile getiren Nagihan Karadere sır gibi sakladığı müstakbel eşi ile Monako'da düğün yapacağını da söyledi...

Survivor Nagihan Karadere’ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako’da ama damadı sır gibi sakladı!

İşte Survivor Nagihan Karadere'nin açıklamaları...

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