Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:30
Survivor Nagihan Karadere'ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako'da ama damadı sır gibi sakladı!
Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere evleniyor! Bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Nagihan Karadere düğün müjdesi de verdi. Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını dile getiren Nagihan Karadere sır gibi sakladığı müstakbel eşi ile Monako'da düğün yapacağını da söyledi... İşte Survivor Nagihan Karadere'nin açıklamaları...