Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:03
Survivor Sahra Işık'ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık' 'Yok artık' dedirtiyor. 2014 ve 2018 ve son olarak 2024 All Star'da mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık, değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Işık'ın estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.