Survivor Sahra Işık’ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Yarışmadan elendiği açıklandıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sahra Işık, "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" ifadelerini kullandı. X'te "quartekk" isimli bir hesap Sahra'nın çekildiği açıklamadan önce yaptığı paylaşımda bir iddiayı gündeme getirdi.