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Haberler Galeri Survivor Sahra Işık'ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:03

Survivor Sahra Işık'ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık' 'Yok artık' dedirtiyor. 2014 ve 2018 ve son olarak 2024 All Star'da mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık, değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Işık'ın estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Survivor Sahra Işık’ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Son olarak Survivor 2024 All Star'da boy gösteren Sahra, yarışmadan çekildi.

Survivor Sahra Işık’ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Mavi takımda yarışan iddialı yarışmacılardan Sahra Işık, Survivor'a kendi isteğiyle veda etti.

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Survivor Sahra Işık’ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Işık, vedadan sonra sosyal medya hesabından bazı isimleri hedef aldı.

Survivor Sahra Işık’ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Yarışmadan elendiği açıklandıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sahra Işık, "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" ifadelerini kullandı. X'te "quartekk" isimli bir hesap Sahra'nın çekildiği açıklamadan önce yaptığı paylaşımda bir iddiayı gündeme getirdi.

Survivor Sahra Işık’ın eski halinden eser yok! Estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediğini ileri sürdü.

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