Survivor Sercan Yıldırım’ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

Futbolculuk kariyerinin yanında Survivor yarışması ile de tanınan Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile mutluluğa bir adım atarak evlenmişti. Ancak Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşandı. Survivor 2024 All-Star'a veda eden Sercan Yıldırım'ın aşk defterleri yeniden açıldı.