Survivor Sercan Yıldırım’ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:03
Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti. Aynı yıl yine Nisa Bölükbaşı'ya olan aşkıyla da çok konuşulan Sercan Yıldırım, 2 yıl evli kaldığı Nihal Yönel'den geçtiğimiz aylara boşanmıştı. Survivor All-Star'a veda eden Sercan Yıldırım'ın adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor. Hayranlarının yakıştırdığı ikili sık sık yakın görüntüler de sergiliyor. Adı sürekli kadınlarla anılan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili epey kabarık...Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesinde kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...