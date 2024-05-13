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Haberler Galeri Survivor Sercan Yıldırım'ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:03

Survivor Sercan Yıldırım'ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti. Aynı yıl yine Nisa Bölükbaşı'ya olan aşkıyla da çok konuşulan Sercan Yıldırım, 2 yıl evli kaldığı Nihal Yönel'den geçtiğimiz aylara boşanmıştı. Survivor All-Star'a veda eden Sercan Yıldırım'ın adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor. Hayranlarının yakıştırdığı ikili sık sık yakın görüntüler de sergiliyor. Adı sürekli kadınlarla anılan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili epey kabarık...Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesinde kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

Survivor Sercan Yıldırım’ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

Futbolculuk kariyerinin yanında Survivor yarışması ile de tanınan Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile mutluluğa bir adım atarak evlenmişti. Ancak Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşandı. Survivor 2024 All-Star'a veda eden Sercan Yıldırım'ın aşk defterleri yeniden açıldı.

Survivor Sercan Yıldırım’ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

Survivor'da adı Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikoduların karışan Sercan Yıldırım, günlerce bu konuyla gündeme gelmişti. Özellikle son haftalar Nisa ve Sercan arasındaki yüzleşmeye tanıklık etmişti. Sercan Yıldırım'ın adı şimdilerde de Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor.

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Survivor Sercan Yıldırım’ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

İkilinin hayranları görüntülerini sık sık paylaşıyorlar sosyal medyada. Öte yandan Yıldırım'ın aşk sicili ise epey kalabalık.

Survivor Sercan Yıldırım’ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

İşte Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgili listesi: Kimler yok ki…

Survivor Sercan Yıldırım’ın aşk sicili epey kabarık! Listede kimler yok ki! Ece Erken, Helin Avşar, Tüvana Türkay...

TUVANA TÜRKAY

Birçok dizi ve filmde oynayan güzel oyuncu Tuvana Türkay, Sercan Yıldırım'ın eski aşklarından.

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