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Haberler Galeri Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

yarışmacısı 'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası : Ölümle ettiler...

yarışmasındaki başarılı performansı ile favori gösterilen ve finale adını yazdıran oyuncu 'nın babası sözleriyle şoke etti. Hayranları tarafından 'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum yapılan ve dünya rekoruna adını yazdıran yarışmacısı Barış Murat Yağcı gündem olmuştu. Sosyal medyanın gündemindeki isimlerden olan yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı'nın babası 'nın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Survivor'da yarışan oyuncu Barış Murat Yağcı'nın üzerinden tehditler almaya başladığı öğrenildi. İşte Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı'nın açıklaması...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:12
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

yarışmasındaki başarılı performansı ile favori gösterilen ve finale adını yazdıran oyuncu 'nın babası sözleriyle şoke etti.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

Hayranları tarafından 'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum yapılan ve dünya rekoruna adını yazdıran yarışmacısı gündem olmuştu.

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Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

Sosyal medyanın gündemindeki isimlerden olan yakışıklı oyuncu 'nın babası 'nın açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

'da yarışan oyuncu 'nın üzerinden tehditler almaya başladığı öğrenildi.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

Oyuncunun Çeşme'de yaşayan babası , oğlunu ölümle eden "teknob14" adlı kullanıcı hakkında şikâyette bulundu.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yağcı, şimdiye kadar birçok hakaret ve mesajı aldıklarını belirterek artık sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

Yağcı, "Bundan sonra üzerinden hakaret ve mesajlarına sessiz kalmayacağız. Bu kullanıcı ise ölümle tehdit var. Bu mesajları atanların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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