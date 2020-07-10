Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasından şok sözler! Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı: Ölümle tehdit ettiler...

Survivor 2020 yarışmasındaki başarılı performansı ile favori gösterilen ve finale adını yazdıran oyuncu Barış Murat Yağcı'nın babası sözleriyle şoke etti. Hayranları tarafından Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum yapılan ve dünya rekoruna adını yazdıran Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı gündem olmuştu. Sosyal medyanın gündemindeki isimlerden olan yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı'nın ölüm tehdidi açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Survivor'da yarışan oyuncu Barış Murat Yağcı'nın sosyal medya üzerinden tehditler almaya başladığı öğrenildi. İşte Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babası Güven Yağcı'nın tehdit açıklaması...