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Haberler Galeri Survivor'da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011'de...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:00

Survivor'da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011'de...

Survivor All Star'da son yılların en büyük kavgası Sema ve Pınar arasında yaşandı. Pınar "lohusa kadın gibisin, yaşlı teyze, yük oldun ekibe" gibi tahrik eden cümlelerle tartışmanın fitilini ateşlerken büyük bir kavgaya dönüşen bu laf sokmalar Sema'nın diskalifiye olmasına neden oldu. Fakat ikilinin aralarındaki husumetin yarışmadan önceki o olaya dayandığı ortaya çıktı. İşte, Survivor'da Sema ve Pınar'ın kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi.

Survivor’da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011’de...

Survivor All Star 2024'de Sema ve Pınar arasındaki husumet fiziksel kavgaya dönüştü. Kavgada tansiyon doruğa ulaştı ve Sema Aydemir diskalifiye oldu. Sonradan anlaşıldı ki ikili arasındaki gerilim seneler önceye dayanıyor. 2011 yılında yaşanan o olay tartışmanın fitilini ateşlemiş. Meğer 13 yıl önce...

Survivor’da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011’de...

Survivor All Star 2024 programı bu sezon yarışmacıların performansından çok kavgalarıyla konuşuluyor.

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Survivor’da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011’de...

Yarışmaya sonradan katılan Sema, Pınar'ın "lohusa kadın gibisin, yaşlı teyze, yük oldun ekibe" gibi tahriklerine ve son eleme konseyinde Pınar'ın adını baş harfini yılan şeklinde çizmesi ile dolup taşmıştı.

Survivor’da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011’de...

Survivor All Star'ın 26 Şubat tarihli bölümünde Pınar-Sema arasında ipler tamamen koptu.

Survivor’da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011’de...

Sema'nın "İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın. Bir hakaret daha edersen... " sözünün üzerine, Pınar 'sana mı sorucam' dedi ve Sema Pınar'a yaklaşarak ayağına tekme attı.

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