Survivor’da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011’de...

Survivor All Star 2024'de Sema ve Pınar arasındaki husumet fiziksel kavgaya dönüştü. Kavgada tansiyon doruğa ulaştı ve Sema Aydemir diskalifiye oldu. Sonradan anlaşıldı ki ikili arasındaki gerilim seneler önceye dayanıyor. 2011 yılında yaşanan o olay tartışmanın fitilini ateşlemiş. Meğer 13 yıl önce...