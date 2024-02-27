Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
14:00
Survivor'da Sema ve Pınar kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi ortaya çıktı! Meğer 2011'de...
Survivor All Star'da son yılların en büyük kavgası Sema ve Pınar arasında yaşandı. Pınar "lohusa kadın gibisin, yaşlı teyze, yük oldun ekibe" gibi tahrik eden cümlelerle tartışmanın fitilini ateşlerken büyük bir kavgaya dönüşen bu laf sokmalar Sema'nın diskalifiye olmasına neden oldu. Fakat ikilinin aralarındaki husumetin yarışmadan önceki o olaya dayandığı ortaya çıktı. İşte, Survivor'da Sema ve Pınar'ın kavgasının 13 yıl önceye dayanan gerçek sebebi.