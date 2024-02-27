Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
10:51
Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı!
Survivor All Star 2024 programı bu sezon yarışmacıların performansından çok kavgalarıyla konuşuluyor. Survivor'ın 37. bölümünde Pınar-Seda-Sema kavgası gündem oldu. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfkeden deliye dönerek kavgaya dahil olmuştu. Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında ipler gerildi. İkili temaslı kavga etti. Acun Ilıcalı Sema Aydemir'in diskalifiye olduğunu açıkladı. Sema Aydemir'in özel hayatı merak konusu oldu. Survivor Sema'nın oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. İşte Survivor Sema Aydemir'in eski eşi...