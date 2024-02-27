Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:51

Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı!

Survivor All Star 2024 programı bu sezon yarışmacıların performansından çok kavgalarıyla konuşuluyor. Survivor'ın 37. bölümünde Pınar-Seda-Sema kavgası gündem oldu. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfkeden deliye dönerek kavgaya dahil olmuştu. Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında ipler gerildi. İkili temaslı kavga etti. Acun Ilıcalı Sema Aydemir'in diskalifiye olduğunu açıkladı. Sema Aydemir'in özel hayatı merak konusu oldu. Survivor Sema'nın oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. İşte Survivor Sema Aydemir'in eski eşi...

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı!

Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman da polemiklere konu olan Sema Aydemir'in Pınar ile kavgası sosyal medyada gündem oldu.

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 37. bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Erkek yarışmacıların birbirine girdiği yarışmada Pınar, Sema ve Seda arasında da tartışma çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı!

"LOHUSA YATAĞINDAN ÇIKMIŞSIN"

Dokunulmazlık oyununda seçme yapıldığı esnada yarışmaya sonradan dahil olan Sema'ya tepki gösteren Pınar, "Teyze, kafana bir tane şuraya fiyonk bağlayalım, lohusa yatağından çıkmış gelmişsin" dedi. Pınar'ın sözlerine "Sana ne Pınar, beni bilen biliyor" cevabını veren Sema Pınar'ın üzerine yürüdü. İkili arasındaki tartışma uzayınca Sema sinirden ağladı.

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı!

İkizi Sema'nın ağladığını gören Mavi takım yarışmacısı Sema da kavgaya dahil oldu. İkizine bağıran Pınar'a bağırarak üstüne koşan Seda'yı yarışmacılar tutmakta zorlandı. Sercan'ın müdahalesiyle uzaklaştırılan Seda "Kardeşimle böyle konuşamaz" diye bağırdı.

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim çıktı!

İkizinin yanına giden Seda, Pınar için "Ben ona göstereceğim. Bakalım nasıl yarışmacıymış çıksın benim karşıma göstersin. O senin 20 günde roket gibi olacağını bildiği için seçme yapmanı istemiyor. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA