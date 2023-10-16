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Haberler Galeri Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye'yi örnek alsalar savaşlar olmazdı
Giriş Tarihi: 16.10.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 06:26

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye'yi örnek alsalar savaşlar olmazdı

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: "Türkiye'de demokrasi, din özgürlüğü, kardeşçe yaşam, hepsi var. Türkiye'yi Ortadoğu'daki ülkeler örnek alsaydı savaşlar olmazdı. Biz burada büyük bir özgürlük içinde yaşıyoruz"

Tuba KALÇIK
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye’yi örnek alsalar savaşlar olmazdı

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, 8 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin en büyük hayalleri olduğunu belirterek ekledi: "Diğer cemaatlerin kiliselerini kullanıyorduk. Artık kendimize ait bir kilisemiz var. Devlet Baba azınlıklar için görevini tam yapıyor. Demokrasi, din özgürlüğü, kardeşçe yaşama hepsi Türkiye'de var. 8 Ekim'de bunu tüm dünya gördü. Keşke Türkiye'yi Ortadoğu'daki ülkeler örnek alsa

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye’yi örnek alsalar savaşlar olmazdı

Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi 8 Ekim'de açıldı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk bu...

İstanbul'da 1844 yılında Tarlabaşı'nda inşa edilen Meryem Ana Kilisemizden 179 yıl sonra ikinci kilisemize kavuştuk. Bizim için çok büyük bir mutluluk. 20 sene önce böyle bir kilisenin açılacağını rüyamızda görseydik inanmazdık. Bu bizim için büyük bir hayaldi. Önce Allah'ın büyük lütfu sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kilisemiz açıldı. Cumhurbaşkanımız ile 2010'da ilk görüşmemizi gerçekleştirdiğimizde kilise konusunda bize yardımcı olmasını istemiştik. Cumhurbaşkanımız da daha ilk günden büyük bir samimiyetle bu isteğimize yaklaştı. Biz cemaat olarak kendisine inandık, samimiyetine güvendik. Bizi hiç yanıltmadı. Düşünebiliyor musunuz; Türkiye'de 25-30 bin arası bir nüfusa sahip cemaatin kilisesinin temel atma törenine 85 milyonu temsil eden, ülkenin en yüksek makamındaki yönetici geliyor. Bu bile bizim için büyük bir onurdur.

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Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye’yi örnek alsalar savaşlar olmazdı

Sadece Türkiye'deki Süryanileri değil diasporadaki Süryanileri de onurlandırdı. Bizim için tarihi bir olay. Kilisemizin 2 bin senelik tarihi var. Tarihimizde başka coğrafyada da bir Hristiyan kral ya da kraliçenin temel atmasını ya da açılışını yaptığını duymadım. 8 Ekim'de kilisemizin açılışına dünyanın dört yanından dini temsilciler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif etmesi cemaatimizi çok mutlu etti. Kilisemiz yapılana kadar diğer cemaatlerin kiliselerini kullanıyorduk ve halen de kullanıyoruz. Şükürler olsun artık kendimize ait bir kilisemiz daha oldu. Devlet Baba azınlıklar için görevini tam olarak yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi rüyamıza kavuşturdu, milyonlarca cemaatimizin hayır duasını aldı.

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye’yi örnek alsalar savaşlar olmazdı

Türkiye 8 Ekim'de sizce dünyaya nasıl bir mesaj verdi?

Türkiye'de din, dil, ırk ayrımı olmadığının, azınlıkların da çoğunluk kadar hakları ve din özgürlüğüne sahip olduğunun en büyük kanıtını yaşadık ve gördük. Dünyaya da bu açıdan önemli bir mesaj verdik. İnsanların inançları ne olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğinin en güzel örneklerinden birini gösteriyoruz dünyaya. Batı'da son yıllarda ifade özgürlüğü kapsamında yaşanan bazı olaylara şahit olduk. Hadsiz kişi ve odaklar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan insanlık dışı saldırıları bütün fikrimizle ve bütün gücümüzle kınıyoruz.

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye’yi örnek alsalar savaşlar olmazdı

Toplumların manevi değerlerine yapılan böyle saldırıların fikir özgürlüğü adı altında yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Böyle provokatif nefret eylemlerinin hedefi ise insanları ayrıştırmak ve dünya barışını zora sokmaktır. Bu tarz provokatif eylemlerin son bulması için ülkeler gerekli önlemleri almalıdır. Dünya barışını zora sokacak böyle eylemlerin bir an önce son bulmasını diliyorum. Kutsal Kitabımız "Herkes devletin yönetimine bağlı olsun. Yönetime karşı direnen Allah'ın buyruğuna karşı gelmiş sayılır. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Allah'a hizmet etmektedir" diyor. Süryaniler bu öğretiyi takip ederek yaşadıkları topraklarda yönetimlere bağlı kalmış ve din, dil ayırmaksızın herkesle kardeşçe yaşamışlardır.

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