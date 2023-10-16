Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye’yi örnek alsalar savaşlar olmazdı

Sadece Türkiye'deki Süryanileri değil diasporadaki Süryanileri de onurlandırdı. Bizim için tarihi bir olay. Kilisemizin 2 bin senelik tarihi var. Tarihimizde başka coğrafyada da bir Hristiyan kral ya da kraliçenin temel atmasını ya da açılışını yaptığını duymadım. 8 Ekim'de kilisemizin açılışına dünyanın dört yanından dini temsilciler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif etmesi cemaatimizi çok mutlu etti. Kilisemiz yapılana kadar diğer cemaatlerin kiliselerini kullanıyorduk ve halen de kullanıyoruz. Şükürler olsun artık kendimize ait bir kilisemiz daha oldu. Devlet Baba azınlıklar için görevini tam olarak yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi rüyamıza kavuşturdu, milyonlarca cemaatimizin hayır duasını aldı.