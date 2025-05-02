Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sustalı Ceylan'da karanlık dünya Ceylan'ı içine çekecek!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 06:42

Sustalı Ceylan'da karanlık dünya Ceylan'ı içine çekecek!

Sustalı Ceylan beşinci bölümüyle bu akşam atv'de...

Sustalı Ceylan’da karanlık dünya Ceylan’ı içine çekecek!

5.BÖLÜM ÖZETİ:

Bekri'nin acımasız güven testini geçen Ceylan, ilk görevi sırasında Bekri'nin iş birliği yaptığı kişilere ilişkin şüpheli bir detay fark eder.

Sustalı Ceylan’da karanlık dünya Ceylan’ı içine çekecek!

Yeni işinin yüzleştiği tehlikeleri nedeniyle kararından vazgeçip yol yakınken dönmek istese de artık çok geçtir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sustalı Ceylan’da karanlık dünya Ceylan’ı içine çekecek!

Yusuf'u kurtarmak için bulaştığı bu karanlık dünya Ceylan'ı her adımda daha da içine çeker.

Sustalı Ceylan 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Hiçbir şey senden değerli değil!" | Video

Sustalı Ceylan’da karanlık dünya Ceylan’ı içine çekecek!

Geçmişin ağır yükü altında her gün biraz daha ezilen Ferhat ise; Bekri'nin azılı düşmanı Hayalet'in, yıllardır aradığı kardeşi olup olmadığı ile ilgili gerçeğin peşindedir.

Sustalı Ceylan’da karanlık dünya Ceylan’ı içine çekecek!

Sabrı tükenen Ferhat, kardeşini bulmak için ne pahasına olursa olsun Bekri'den gizli, Bekri'ye karşı çalışır.