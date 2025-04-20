Sustalı Ceylan'ın yıldızı Burak Yörük'ten samimi açıklamalar! "Paranın ve şöhretin hiç önemi yok"

BURAK YÖRÜK

- Sustalı Ceylan dizisi bir baba oğlunun böbreğini satar mı? sorusu konuşuluyor. Oluyor böyle olaylar maalesef, şaka değil bu. İnsanların hayatları kararıyor Yaşanan şeyler bunlar. Bunu işlemekten korkmamalıyız, cesur olmalıyız. Bunların kötü olduğunu anlamamız gerekiyor.

- Bu konuyu işleyerek farkındalık yaratıyoruz. Kötü ile iyiyi ayırt ettiğimiz sürece bunları işlemek gerek.

- İşimi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hiç kötü yorum görmedim. İzleyen herkes beğeniyor. Güzel yorumlar alıyoruz. Yapım ve yönetmen çok uğraştı bu iş için.