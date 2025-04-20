Sustalı Ceylan'ın yıldızı Burak Yörük'ten samimi açıklamalar! "Paranın ve şöhretin hiç önemi yok"

- Ergenlikte bıraktım, ara verdim oyunculuğa. Farkındalığı yüksek biriyim. O dönemde hep bir sürü işlerde çalıştım. Paramın yetmediği yerlerde annem bana harçlık verdi, hayatı öğreneyim diye. Küçük yaşta TV'ye çıkınca bu tehlikeli bir şeye dönüşebiliyor. Böyle bir olumsuz durum yaşamadım.
- 16 yaşında geri döndüm. Ajansa başvurdum, kabul ettiler. 20 Dakika diye bir dizide oynadım ilk olarak. Sonra hemen atv'de Ben Onu Çok Sevdim dizisinde oynadım.
- Boş olduğum dönemde müzik yaptık. Hiç boş durmadım.
- Ünlü olmak nasıl bir his bilmiyorum. Çok da umurumda değil açıkçası. Saygı görüyorum, ünlü olmadan önce nasıl yaşıyorsam öyle yaşıyorum. Hatta ünlü olduğumu unutuyorum hiç hatırlamak istemiyorum.
- Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyorlar, çok memnun oluyorum. Çok değer verdiğim bir büyüğüm. Onun kariyerini göz önünde bulundurunca gururlanıyorum. Farklı işlerde yer almayı istiyorum. Çok besliyor beni.
- Beni örnek almak isteyenler için kendinizin farkında olun diyebilirim. Ne istediğini bilen biri olun.