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Haberler Galeri Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 08:36

Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!

Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın kahkahaya boğan filmlerinden Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştı. Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı. Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan usta bir isim. İşte Süt Kardeşler'in Afife'sinin son hali ve Afife rolü ile hafızalara kazınan Jale Altuğ'un oyuncu eşi...

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!

Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştı.

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir.

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Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!

Çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

Süt Kardeşler’in güzel Afife’si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!

Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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