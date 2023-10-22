Giriş Tarihi: 22.10.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
08:36
Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta oyuncuyla evliymiş... Akraba ünlüler şaşırttı!
Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın kahkahaya boğan filmlerinden Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştı. Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı. Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan usta bir isim. İşte Süt Kardeşler'in Afife'sinin son hali ve Afife rolü ile hafızalara kazınan Jale Altuğ'un oyuncu eşi...