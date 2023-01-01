Giriş Tarihi: 01.01.2023 06:58
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
07:00
Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın'ı canından bezdirdi! "Korkudan antrenmana gidemiyorum"
Milli voleybolcu Hande Baladın'a geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar gelmeye başladı. Birden fazla kullanıcı tarafından gelen aynı mesaj içerikleri sonrası büyük bir paniğe kapılan genç voleybolcu Hande Baladın, yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı. Sesli ve görüntülü mesajlarda genç sporcuya gönderilen, 'Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Kaçalım bitanem, Handem, Sen benimsin. Benim olacaksın' mesajlarının sürekliliğinin artması ardından milli voleybolcu Hande Baladın suç duyurunda bulundu. İşte Hande Baladın'ı canından bezdiren taciz olayının ayrıntıları...