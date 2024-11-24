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Haberler Galeri Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!
Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 06:25

Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!

GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel'in köşesinde dikkat çektiği 'Oyuncu seçmeleri mi, taciz tuzağı mı?' yazısı büyük ses getirdi. Şimdi bu taciz skandalında ikinci perde aralandı. "Rolü kapmak için sınırlarını zorla" gibi istekler, gençlerin hayallerini kabusa dönüştürdü. B.A. adlı kast direktörünün, birçok oyuncuyu seçmelere çağırıp ahlak dışı taleplerde bulunduğu iddia edildi. Adaylardan istenilen müstehcen taleplerin ardı arkası kesilmedi. Gençler, bu isteklerin ardından hem mahkemenin yolunu tuttu, hem de oyuncu sendikasına şikayette bulundu.

FUNDA KARAYEL
Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!

"Başarı için soyun", "Rolü kapmak için sınırlarını zorla" gibi akıl dışı telkinler, genç oyuncu adaylarının hayallerini kabusa dönüştüren sözler bunlar işte. Sanatın adı kullanılarak normalleştirilen bu taciz sistemi, genç yeteneklerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak istismar edilmesine neden oluyor.

Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!

'B.A.' isimli bir kişinin, senaryo değiştirerek birçok oyuncuyu audition'a çağırdığı söyleniyor ve maalesef bu kişinin, oyunculardan ahlak dışı taleplerde bulunduğu açıkça belirtilse de, sektörde bu konu hakkında konuşmak isteyen kimse yok.

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Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!

Korku mu, kabullenmişlik mi? Belli ki sessizlik, bu karanlık sistemin en büyük koruyucusu. B.A, bir koleksiyon oluşturmuş tüm oyuncu adaylarından çektiği videolardan.

Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!

Korkunç bir şey bu. Yaşananların ardından genç oyuncu adaylarının birçoğu soluğu mahkemede almış ve oyuncu sendikasına art arda şikayetler yapılmış.

Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!

Kimse, bir oyuncu adayından, sanatı bahane ederek bedeninden ya da onurundan ödün vermesini isteyemez.

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