Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!

"Başarı için soyun", "Rolü kapmak için sınırlarını zorla" gibi akıl dışı telkinler, genç oyuncu adaylarının hayallerini kabusa dönüştüren sözler bunlar işte. Sanatın adı kullanılarak normalleştirilen bu taciz sistemi, genç yeteneklerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak istismar edilmesine neden oluyor.

