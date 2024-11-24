Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
06:25
Taciz skandalında ikinci perde! Oyuncu seçmelerinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor!
GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel'in köşesinde dikkat çektiği 'Oyuncu seçmeleri mi, taciz tuzağı mı?' yazısı büyük ses getirdi. Şimdi bu taciz skandalında ikinci perde aralandı. "Rolü kapmak için sınırlarını zorla" gibi istekler, gençlerin hayallerini kabusa dönüştürdü. B.A. adlı kast direktörünün, birçok oyuncuyu seçmelere çağırıp ahlak dışı taleplerde bulunduğu iddia edildi. Adaylardan istenilen müstehcen taleplerin ardı arkası kesilmedi. Gençler, bu isteklerin ardından hem mahkemenin yolunu tuttu, hem de oyuncu sendikasına şikayette bulundu.