Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
11:09
Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur için yürek yakan paylaşım! Yazdığı cümleyle gündem oldu: "Bilmez ki..."
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmiş ve ardında birçok üzgün kalp bırakmıştı. Milyonlarca hayranıyla birlikte çocuklarının da yaşadığı üzüntünün yansımaları sık sık karşımıza çıkıyor. Son olarak Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Taha, babasının ardından yürek burkan bir paylaşım yaptı! İşte detaylar...