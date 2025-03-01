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Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:09

Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur için yürek yakan paylaşım! Yazdığı cümleyle gündem oldu: "Bilmez ki..."

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmiş ve ardında birçok üzgün kalp bırakmıştı. Milyonlarca hayranıyla birlikte çocuklarının da yaşadığı üzüntünün yansımaları sık sık karşımıza çıkıyor. Son olarak Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Taha, babasının ardından yürek burkan bir paylaşım yaptı! İşte detaylar...

Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur için yürek yakan paylaşım! Yazdığı cümleyle gündem oldu: Bilmez ki...

Hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle yediden yetmişe tüm sevenlerine hissettirdi...

Usta sanatçı, "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu....Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti.

Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur için yürek yakan paylaşım! Yazdığı cümleyle gündem oldu: Bilmez ki...

Ölümü herkesi derinden yaralayan Ferdi Tayfur'un gözlerden uzakta büyüttüğü en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'dan doğum gününde duygusal bir paylaşım gelmişti.

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Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur için yürek yakan paylaşım! Yazdığı cümleyle gündem oldu: Bilmez ki...

'SENSİZ İLK DOĞUM GÜNÜM'

17. yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak;

Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur için yürek yakan paylaşım! Yazdığı cümleyle gündem oldu: Bilmez ki...

"Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.

Taha Tayfur’dan babası Ferdi Tayfur için yürek yakan paylaşım! Yazdığı cümleyle gündem oldu: Bilmez ki...

"BENİM ÇOK UĞRAŞTIN"

Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın"