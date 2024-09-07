Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
09:44
Takipçileri "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" diyorlardı... Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!
Hayranları Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımları iple çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti hakkında boşanma haberleri çıkmış güzel oyuncu iddiaları "Allah'a havale ediyorum" diyerek yalanlamıştı. Çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer 4 ay önce kızları Mina İpek'i kucaklarına aldı. Eda Ece'nin minik kızı ile paylaşımlarına takipçilerinden "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" soruları yağıyor... İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...