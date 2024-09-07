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Haberler Galeri Takipçileri "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" diyorlardı... Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 09:44

Takipçileri "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" diyorlardı... Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!

Hayranları Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımları iple çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti hakkında boşanma haberleri çıkmış güzel oyuncu iddiaları "Allah'a havale ediyorum" diyerek yalanlamıştı. Çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer 4 ay önce kızları Mina İpek'i kucaklarına aldı. Eda Ece'nin minik kızı ile paylaşımlarına takipçilerinden "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" soruları yağıyor... İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...

Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!

Güzel oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar sevgili olduktan sonra geçen yıl nikah masasına oturan eşi Buğrahan Tuncer'in mutlulukları kızları Mina İpek'in dünyaya gelmesi ile katlandı.

Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!

Kısa süre önce kızlarını kucaklarına alan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak asılsız boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

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Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!

Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmedikleri için çıkan boşanma dedikodusu çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i kızdırmıştı.

Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!

Eda Ece'nin boşanma iddialarına yanıtı sert olmuştu.

Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Eşini Instagram'da sildiği ileri sürülen Eda Ece, hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili gazeteci Bilal Özcan'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum.

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