Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!

Ama Mosley, "Her gün dışarı çıkıp daha fazla çanta, kıyafet ve ayakkabı satın alıyordum ama yine de mutlu değildim" dedi.

Mosley tesadüfi zenginliğinin tam dolar tutarını açıklamamış ama "İşsiz rahat bir şekilde yaşamam ve hayatımın geri kalanında tutkularıma odaklanmam için yeterli" diyerek yüklüce bir ikramiye kazandığını belirtmiş.

Kendini "insanları memnun etmeye çalışan" biri olarak tanımlayan Mosley, zengin olduktan sonra önce hayatındaki sülüklerle yollarını ayırdığını söylüyor.