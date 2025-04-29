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Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 06:56

Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!

Hayatın bir anda değişebileceği anlar vardır; kimi zaman piyangodan çıkan büyük bir ikramiyeyle, kimi zaman bir felaketle… Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı bu yazı, paranın mutluluğu satın alamadığını gösteren Alyssa Mosley örneğinden başlayarak, gizli kamera skandallarından gıda sahtekârlığına ve ihmaller zincirinin can aldığı acı olaylara uzanıyor. İşte detaylar...

MEVLÜT TEZEL
Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!

ABD'de piyangodan büyük ikramiye kazanan Alyssa Mosley adlı modacı genç kadın, yaşadığı değişimle ilgili New York Post'a röportaj vermiş. İlk olarak Paris'e giden ve burada tüm ünlü vintage tasarımcı ürünlerini satın alan Mosley, Fransa'da iki haftalık gösterişli bir tatil yapmış.

Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!

Ama Mosley, "Her gün dışarı çıkıp daha fazla çanta, kıyafet ve ayakkabı satın alıyordum ama yine de mutlu değildim" dedi.
Mosley tesadüfi zenginliğinin tam dolar tutarını açıklamamış ama "İşsiz rahat bir şekilde yaşamam ve hayatımın geri kalanında tutkularıma odaklanmam için yeterli" diyerek yüklüce bir ikramiye kazandığını belirtmiş.
Kendini "insanları memnun etmeye çalışan" biri olarak tanımlayan Mosley, zengin olduktan sonra önce hayatındaki sülüklerle yollarını ayırdığını söylüyor.

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Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!

Mosley'nin sülük diye bahsettikleri ona göre kendisini maddi ve manevi olarak sömüren kişiler.
Ancak genç kadının hayatından çıkardığı kişiler arasında nişanlısı da var.
Eski nişanlısına hâlâ saygı duyduğunu belirten Mosley, "Finansal olarak kendi ayakları üzerinde durabilen genç bir kadın olarak, evliliğe bakış açım tamamen değişti. Bir farkındalık kazandım.

Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!

İlişki dinamiklerini ve evlilik kavramını sorgulamaya başladım" diyor.
Mosley'in kazandığı farkındalık artık nişanlısının parasına ihtiyacı olmadığı mıydı acaba?
Belki de nişanlısı fakir ama yakışıklıydı.
Mosley param olduktan sonra istediğim erkekle çıkarım diye de düşünmüş olabilir.

Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!

Haberle ilgili Türkiye'den bir kadın sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:
"Parayı bulsam ilk iş depreme dayanıklı bir ev almak, nişanlımı da bırakmam!" Bu durumla ilgili ilginç bir örnek var:
İngiltere'de bir madenci piyangodan büyük ikramiye kazandığını eşine hiç söylemedi.