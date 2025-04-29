Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
06:56
Taklit ve tağşiş skandalı! Yediklerimizin ne kadarı gerçek et? Rakamlar ürkütecek!
Hayatın bir anda değişebileceği anlar vardır; kimi zaman piyangodan çıkan büyük bir ikramiyeyle, kimi zaman bir felaketle… Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı bu yazı, paranın mutluluğu satın alamadığını gösteren Alyssa Mosley örneğinden başlayarak, gizli kamera skandallarından gıda sahtekârlığına ve ihmaller zincirinin can aldığı acı olaylara uzanıyor. İşte detaylar...