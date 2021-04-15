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Haberler Galeri Taksi şoföründen Tülin Şahin'e ters köşe! "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 10:49

Taksi şoföründen 'e ters köşe! "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!

'de arkadaşıyla taksiye binen , şoförün kendisini tanımamasıyla komedi filmlerine konu olacak bir olayın ortasına düştü. Tülin Şahin, kendisini birine benzettiğini söyleyen taksi şoförüne "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu. İşte dünyaca ünlü model 'a benzerliğinden dolayı 'Sivaslı Cindy' olarak anılan Tülin Şahin'in yüzleri gülümseten o anısı…

Taksi şoföründen Tülin Şahin'e ters köşe! Tülin Şahin'e mi benzettin? sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!

'de arkadaşıyla taksiye binen , şoförün kendisini tanımamasıyla komedi filmlerine konu olacak bir olayın ortasına düştü.

Taksi şoföründen Tülin Şahin'e ters köşe! Tülin Şahin'e mi benzettin? sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!

, kendisini birine benzettiğini söyleyen taksi şoförüne "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu.

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Taksi şoföründen Tülin Şahin'e ters köşe! Tülin Şahin'e mi benzettin? sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!

İşte dünyaca ünlü model 'a benzerliğinden dolayı 'Sivaslı Cindy' olarak anılan Tülün Şahin'in yüzleri gülümseten o anısı…

Taksi şoföründen Tülin Şahin'e ters köşe! Tülin Şahin'e mi benzettin? sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ünlü sunucu ve model , geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla 'de taksiye bindi.

Taksi şoföründen Tülin Şahin'e ters köşe! Tülin Şahin'e mi benzettin? sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!

Bindiği taksi şoförü 'i ünlü birisine benzetince ise olanlar oldu.

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