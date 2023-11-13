Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

Etkinlikte siyah uzun ve şık elbisesiyle göz kamaştıran Chrissy için bu talihsiz olaya kadar her şey iyi gidiyordu. Siyah elbisesinin ön tarafında muhteşem çiçek detayları vardı ve katıldığı galada fotoğrafçılar için poz verirken yüzü gülüyordu.