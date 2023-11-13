Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

37 yaşındaki ünlü yıldız Chrissy Teigen, yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlikte elbisesinin arkadan yırtılmasıyla çok talihsiz bir olay yaşadı. Etkinlikte siyah uzun ve şık elbisesiyle göz kamaştıran Chrissy için bu talihsiz olaya kadar her şey iyi gidiyordu. Siyah elbisesinin ön tarafında muhteşem çiçek detayları vardı ve katıldığı galada fotoğrafçılar için poz verirken yüzü gülüyordu. Ancak Chrissy'nin fermuarı patladığında felaket yaşandı ve boydan boya elbisenin arka kısmı açıldı. Olayın fotoğrafını Instagram'da paylaşan Chrissy, en azından olayın komik tarafını gördüğünü takipçilerine de göstermiş oldu. Özenle hazırlanmış tasarım elbiseninin fermuarının patlamasının ardından kendi sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak üzerine 'Oh hahaha' yazdı. Chrissy aslında oldukça şanslıydı çünkü bu olay, fotoğrafçıların önünde değil, galaya girip koltuğuna oturduğunda meydana geldi. Yardım amaçlı yapılan galaya pek çok ünlü isim de katıldı ancak bu olayla öne çıkan ünlü olarak Chrissy Teigen'ın akıllara kazındığı kesin…