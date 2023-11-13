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Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:33

Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan bir etkinliğe katılan ünlü sanatçı, giydiği elbise yüzünden hayatının şokunu yaşadı! Elbisesi boydan boya yırtılan ünlünün bu duruma verdiği tepki de akıllara kazındı…

Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

37 yaşındaki ünlü yıldız Chrissy Teigen, yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlikte elbisesinin arkadan yırtılmasıyla çok talihsiz bir olay yaşadı.

Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

Etkinlikte siyah uzun ve şık elbisesiyle göz kamaştıran Chrissy için bu talihsiz olaya kadar her şey iyi gidiyordu. Siyah elbisesinin ön tarafında muhteşem çiçek detayları vardı ve katıldığı galada fotoğrafçılar için poz verirken yüzü gülüyordu.

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Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

Ancak Chrissy'nin fermuarı patladığında felaket yaşandı ve boydan boya elbisenin arka kısmı açıldı.

Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

Olayın fotoğrafını Instagram'da paylaşan Chrissy, en azından olayın komik tarafını gördüğünü takipçilerine de göstermiş oldu.

Talihsiz anlar! Yıldızlarla dolu galada elbisesi tamamen yırtıldı...

Özenle hazırlanmış tasarım elbiseninin fermuarının patlamasının ardından kendi sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak üzerine "Oh hahaha" yazdı.

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