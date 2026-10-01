Tam 1 yıllık işgal kabusu bitti: Ezgi Mola Barcelona’daki evi için zafer kazandı!

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Demet Şener, önceki gün parmağındaki tek taşı gösterdiği ve "Evet dedim" yazdığı paylaşımıyla herkesi heyecanlandırdı. Evlilik teklifinin, bir süre önce barıştığı eski eşi İbrahim Kutluay'dan olabileceğini düşünenler bile oldu! Ancak bu kadar merak uyandıran paylaşımın altında iş anlaşması çıktı. Telefonda konuştuğum Demet Hanım, "Dünden beri telefonlarım susmadı, gerçekten büyük bir merak uyandırmış. En yakınlarım bile tebrik etmek için aradı. Ama hayatımda kimse yok. Bir takı markasının bir yıllık yüzü oldum" dedi. Herkesin merakını gidermiş olayım.