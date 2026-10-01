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Tam 1 yıllık işgal kabusu bitti: Ezgi Mola Barcelona'daki evi için zafer kazandı!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 06:35
Tam 1 yıllık işgal kabusu bitti: Ezgi Mola Barcelona'daki evi için zafer kazandı!
Yurtdışındaki yatırımı başına dert olan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya'da yaşadığı kabus nihayet yön değiştirdi. Barcelona'daki evine izinsiz yerleşen grupla aylardır süren hukuk mücadelesinde beklenen karar çıktı. Ünlü ismi rahatlatan o gelişmenin tüm detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.