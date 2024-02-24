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Haberler Galeri "Tam bir estetik harikası" Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:07

"Tam bir estetik harikası" Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!

Şarkıcı Hatice, sosyal medya gündem oldu. 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, son paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda yaptığı işlerden çok yaptırdığı estetiklerle konuşulan ünlü şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı gündem yaratan açıklamalarıyla haber olmayı başarıyor. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki halini görenler inanamıyor. Şarkıcı Hatice, yaptırdığı estetiklerle çok farklı birine dönüştü. Estetik operasyonlar sonrası bambaşka olan şarkıcı Hatice, cesur pozlarıyla da gündem olmayı başarıyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Tam bir estetik harikası Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!

Neredeyse yaptırmadığı yeri kalmayan Hatice'nin estetikli hali "yok artık" dedirtti. İşte şarkıcı Hatice'nin son hali... "Tam bir estetik harikası" 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şoke etti. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

Tam bir estetik harikası Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

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Tam bir estetik harikası Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Tam bir estetik harikası Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

Tam bir estetik harikası Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!

Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı.

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