"Tam bir estetik harikası" Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!

Neredeyse yaptırmadığı yeri kalmayan Hatice'nin estetikli hali "yok artık" dedirtti. İşte şarkıcı Hatice'nin son hali... "Tam bir estetik harikası" 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şoke etti. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.