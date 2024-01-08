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Haberler Galeri Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 13:41

Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı!

Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 36 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İncecik kalan Pelin Öztekin fit hali büyük beğeni alıyor. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...

Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı!

Pelin Öztekin artık daha cesur! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

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Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı!

Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

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