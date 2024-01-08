Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
13:41
Tam tamına 93 kilo veren Pelin Öztekin adeta eridi bitti! Oyuncu Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı!
Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 36 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İncecik kalan Pelin Öztekin fit hali büyük beğeni alıyor. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...