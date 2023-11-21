Giriş Tarihi: 21.11.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 08:19

‘Tamam en fakir sizsiniz…’ yorumlarına fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz'den yanıt gecikmedi! Tek tek paylaştı...

Dilan Polat, Engin Polat çiftinden sonra gündemde şimdi de Tayyargiller olarak anılan Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti var. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler uzun bir süredir çifti taklit ettiği düşünülen Özlem Öz - Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Haklarında dikkat çeken iddialar ortaya atılan Tayyargiller, gösterişli paylaşımlarına ara vermiş hatta köy ziyaretinde bulunan çift soba önünde ve yer sofrasında verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düşmüştü. Takipçilerden gelen 'Tamam en fakir sizsiniz…' yorumlarına Özlem Öz'den paylaşımlı yanıt geldi.