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Haberler Galeri Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 19:19

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeklerine kavuşmuştu. 2022 yılının mart ayında kızları Zeynep'i kucağına alan Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çifti oğulları Hazar ile ikinci kez çocuk sevinci yaşadı. Anne-baba olmanın keyfini süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, şimdi de tatilin tadını çıkarıyor. Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan tatilde aile pozu!

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Genç çiftin ikinci bebekleri ise geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!

OĞULLARININ ADINI HAZAR KOYDULAR

Kızlarına Zeynep adını veren çift, ikinci çocukları olarak dünyaya gözlerini açan oğullarına ise Hazar adını koydu.

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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!

AİLECE TATİLİN TADINI ÇIKARIYORLAR

Anne-baba olmanın keyfini süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, şimdi de tatilin tadını çıkarıyor.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!

YENİ DOĞAN BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ BÖYLE KAPATTILAR!

Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan tatilde aile pozu!

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Genç çiftin ikinci bebekleri ise geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

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