Giriş Tarihi: 07.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
19:19
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan tatilde aile pozu! Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi!
Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeklerine kavuşmuştu. 2022 yılının mart ayında kızları Zeynep'i kucağına alan Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çifti oğulları Hazar ile ikinci kez çocuk sevinci yaşadı. Anne-baba olmanın keyfini süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, şimdi de tatilin tadını çıkarıyor. Taner Ölmez ve eşi yeni doğan bebeklerinin yüzünü böyle gizledi! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan tatilde aile pozu!