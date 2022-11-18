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Haberler Galeri Tanıyabilene aşk olsun! "Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?"
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:18

Tanıyabilene aşk olsun! "Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yaptı. Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuştu. Büşra Pekin'in son halini görenler şaştı kaldı. Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Tanıyabilene aşk olsun! Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?

Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Tanıyabilene aşk olsun! Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti.

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Tanıyabilene aşk olsun! Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?

Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yapmıştı.

Tanıyabilene aşk olsun! Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?

Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuşmuştu.

Tanıyabilene aşk olsun! Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?

İşte saçlarını sarıya boyatan Büşra Pekin'in yeni imajı...

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