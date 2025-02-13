Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: "Buraya gelmeyi çok istedi ama..."

"HASTALIĞIMI BİR HEDİYE GİBİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben son yıllarda çok yıprandım, üzdüm kendimi. Gurbetteydim, vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım, bu da beni yoruyor... Hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum."