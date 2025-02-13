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Haberler Galeri Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: "Buraya gelmeyi çok istedi ama..."
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:59

Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: "Buraya gelmeyi çok istedi ama..."

Bostancı Gösteri Merkezi, pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için düzenlenen 'Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Geceye, sanat dünyasının sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, Enbe Orkestrası ve Hakan Altun gibi ünlüler katılarak, Tanyeli'ye destek ve sevgi mesajları ilettiler. Bu anlamlı organizasyon, hem sanatsal performansların hem de duygusal paylaşımların yaşandığı unutulmaz bir akşam olarak hafızalara kazındı. Aynı zamanda oğulları Teoman ve Taylan da geceye damga vurdu. İşte detaylar…

Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: Buraya gelmeyi çok istedi ama...

Bir döneme dans şovlarıyla damga vuran ünlü oryantal Tanyeli, farklı bir hastalığından dolayı hastaneye gitmiş fakat sonucunda kansere yakalandığını duyurmuştu. Uzun zaman boyunca hastanede ziyarete gelenlerin yanı sıra sanat dünyasının bir araya gelerek düzenlediği organizasyon da büyük ses getirdi. İşte detaylar…

Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: Buraya gelmeyi çok istedi ama...

"ALLAH'IN YAZDIĞI KADERLE SAVAŞAMAZSIN"

Uzun zamandır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, hastalığını ilk öğrendiğinde neler hissettiğini şu cümlelerle açıklamıştı:

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Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: Buraya gelmeyi çok istedi ama...

"Dürüst olmak gerekirse, sonuna kadar tevekkül ediyorum. Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım hep mücadeleyle geçti. Ama Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim."

Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: Buraya gelmeyi çok istedi ama...

"HASTALIĞIMI BİR HEDİYE GİBİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben son yıllarda çok yıprandım, üzdüm kendimi. Gurbetteydim, vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım, bu da beni yoruyor... Hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum."

Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: Buraya gelmeyi çok istedi ama...

Ünlü oryantalin yakın çevresi, Tanyeli'yi hastanede sık sık ziyaret ederek destek vermişti.

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