Tanyeli için düzenlenen özel gecede oğullarından duygusal konuşma: "Buraya gelmeyi çok istedi ama..."

Bostancı Gösteri Merkezi, pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için düzenlenen 'Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Geceye, sanat dünyasının sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, Enbe Orkestrası ve Hakan Altun gibi ünlüler katılarak, Tanyeli'ye destek ve sevgi mesajları ilettiler. Bu anlamlı organizasyon, hem sanatsal performansların hem de duygusal paylaşımların yaşandığı unutulmaz bir akşam olarak hafızalara kazındı. Aynı zamanda oğulları Teoman ve Taylan da geceye damga vurdu. İşte detaylar…