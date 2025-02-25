Giriş Tarihi: 25.02.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
22:46
Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!
Magazin gündemini sık sık meşgul eden Mauro Icardi ve boşanma sürecinde olduğueski eşi Wanda Nara, bu kez İstanbul'a geldi. Wanda Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı. İşte ünlü futbolcunun sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımları!