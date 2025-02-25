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Haberler Galeri Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 22:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 22:46

Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!

Magazin gündemini sık sık meşgul eden Mauro Icardi ve boşanma sürecinde olduğueski eşi Wanda Nara, bu kez İstanbul'a geldi. Wanda Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı. İşte ünlü futbolcunun sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımları!

Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, İstanbul'a geldi ve ünlü isim havalimanında güllerle karşılandı.

Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!

'YILIN KADINI' SEÇİLDİ

Wanda Nara, bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' seçildi. Nara, ödül töreninde giydiği pembe elbisesiyle adeta damga vurdu.

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Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!

SEVGİLİSİYLE TARİHİ YERLERİ GEZDİ

Mauro Icardi ise Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi. Sevgilisiyle birlikte önce stata gelen Icardi, ertesi gün de İstanbul'un önemli tarihi yerlerini ziyaret etti.

Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!

TARİHİ YERLERİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Ünlü futbolcu, İstanbul turundan fotoğraflar paylaştı.

Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!

TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTI

Icardi, İstanbul'un bu tarihi yerlerini sevgilisiyle ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı da görüldü.

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