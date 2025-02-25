Tarihi yerlerin altını üstüne getirdiler! Tanınmamak için maske takan Mauro Icardi sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı!

SEVGİLİSİYLE TARİHİ YERLERİ GEZDİ

Mauro Icardi ise Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi. Sevgilisiyle birlikte önce stata gelen Icardi, ertesi gün de İstanbul'un önemli tarihi yerlerini ziyaret etti.