Giriş Tarihi: 02.07.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
18:52
Tarık Tarcan bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!
Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi Tarık Tarcan. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yapmadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor? 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı.