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  • Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da olarak izlediğimiz usta oyuncu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir süredir tedavi görüyordu. 'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Geçtiğimiz Salı günü aniden rahatsızlanan Tarık Ünlüoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm 'yi yasa boğdu. Ölümü ile sanat dünyasını da yasa boğan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı Tarık Ünlüoğlu başta olmak üzere diğer ünlülerin değişimleri...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 20:39
Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor
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Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

AHMET SEZEREL

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Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

ATİLLA OLGAÇ

Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

HÜLYA DARCAN

Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

AYDAN BURHAN

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