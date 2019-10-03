Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor
Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Bey olarak izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Geçtiğimiz Salı günü aniden rahatsızlanan Tarık Ünlüoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ölümü ile sanat dünyasını da yasa boğan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlunun eski hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı Tarık Ünlüoğlu başta olmak üzere diğer ünlülerin değişimleri...
Giriş Tarihi: 03.10.2019
19:42
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
20:39