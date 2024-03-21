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Haberler Galeri “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 12:51

Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

"Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırdı. İşte dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan Taş Kağıt Makas'ın Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve kızları...

“Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

"Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırtmayı başardı.

“Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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“Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

“Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

“Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

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