Giriş Tarihi: 21.03.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
12:51
“Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında babalık heyecanını yaşamıştı... İşte usta oyuncunun güzel eşi ve kızları!
"Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırdı. İşte dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan Taş Kağıt Makas'ın Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve kızları...