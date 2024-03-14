Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı 50 yaşındaki Hande Ataizi’nin oğlu Leon’u kocaman oldu! Leon bakın kime benziyor!

Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
09:43
'Taş Kağıt Makas' dizisindeki 'Savcı Süreyya' karakteriyle fırtına gibi ekranlara geri dönen 50 yaşındaki Hande Ataizi, güzelliğiyle ilgi odağı oldu... Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...