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Haberler Galeri Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğluyla yeni paylaşım yaptı! "Leon aynı babası"
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:51

Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğluyla yeni paylaşım yaptı! "Leon aynı babası"

Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. 'Taş Kağıt Makas' dizisindeki 'Savcı Süreyya' karakteriyle fırtına gibi ekranlara geri dönen 50 yaşındaki Hande Ataizi, güzelliğiyle ilgi odağı oldu... Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...

Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğluyla yeni paylaşım yaptı! Leon aynı babası

50 yaşındaki güzel oyuncu Hande Ataizi, sosyal medyayı kasıp kavurdu... Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey ile yapan 5 yıldır da Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, şunları söyledi: Evlilik beni korkutuyor. Çünkü geçmişte başarılı olamadım. Boşanmak için el ele adliyeye gidenleri görüyor, 'Hâlâ dostuz' diye zırva zırva konuşanları duyuyorum. Mümkünse o bölümde hiç olmayayım.

Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğluyla yeni paylaşım yaptı! Leon aynı babası

Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yapmıştı. İşte Hande Ataizi'nin gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Leon'un son hali!

Oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Doktordan çıktık, önemli bir şey yok. Doktorumuz Leon'un çok fazla abur cubur yememesi gerektiğini söyledi. Leon da haklı olarak 'Almayın ben de yemeyeyim' diyerek tepki gösterdi" diye konuşmuştu.

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Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğluyla yeni paylaşım yaptı! Leon aynı babası

Kendisinin abur cubur yemeyi çok sevdiğini söyleyen Ataizi, "Leon ve ben pizza ile şekeri çok seviyoruz.

Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğluyla yeni paylaşım yaptı! Leon aynı babası

Artık kesmemiz lazım, Bodrum sezonu geliyor çünkü" demişti.

Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğluyla yeni paylaşım yaptı! Leon aynı babası

Ataizi'nin oğlu Leon, gazetecilerin "Annen gibi oyuncu olmak ister misin?" sorusuna "Ben futbolcu olmak istiyorum, en sevdiğim futbolcu da Icardi" diye cevap vermişti.

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