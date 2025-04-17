Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
07:48
Tatil değil kabus! Oda lambasından çıkan şey bütün aileyi şoke etti...
Yılın yorgunluğunu atmak, ailenizle baş başa huzurlu birkaç gün geçirmek istiyorsunuz. Sapanca'nın doğasıyla iç içe bir bungalov ev kiralıyorsunuz. Her şey hayal ettiğiniz gibi derken, tavan lambasında farklı bir farklılık dikkat çekiyor. Yaklaşınca fark ediyorsunuz: Ampul gibi görünen şey aslında bir gizli kamera! Mevlüt Tezel bu günkü yazısında bu konuyu ele aldı. İşte detaylar...