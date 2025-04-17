Tatil değil kabus! Oda lambasından çıkan şey bütün aileyi şoke etti...

GÜMRÜK VERGİSİ FIRSATI

ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere birçok ülkeye getirdiği ek gümrük vergilerin küresel ticareti nasıl etkileyeceği hala merak konusu.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e çıkardı.

Çin ise ABD'ye uygulayacağı verginin yüzde 125 olduğunu duyurdu.

Büyük firmalar da yeni vergi kararlarından en az hasarla kurtulmak için planlar yapmaya başladı.

Büyük markaların başta Çin olmak üzere ABD'nin gümrük vergisini en yüksekten uygulandığı ülkelerden çıkıp, gümrük vergisinin en düşük ülkelere yatırım yapması bekleniyor.

ABD'nin Türkiye'ye en düşük seviyeden; yüzde 10 vergi uygulaması ülkemize yeni fırsatlar doğurabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Türkiye yeni gümrük vergilerinin oluşturacağı piyasada kendisine rakip olabilecek ülkelere göre ucuz işçi gücü potansiyeli ve coğrafi konumuyla daha avantajlı gözüküyor.

İşte bu noktada düşük vergi ve coğrafi konum avantajı nedeniyle Çinli bilgisayar ve teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye'ye merkez açacağı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Lenovo Türkiye'de merkez açmayı planlıyor.

Çin dışında bir de Macaristan'da fabrikası bulunan şirketin yeni fabrikayı ise Türkiye'de kurması bekleniyor.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu bu konuda 'Lenovo, Çin dışında yatırım arayışında. Lenovo'nun Türkiye'ye teknoloji merkezi açma planı dâhilinde. Önümüzdeki dönem netleşir' bilgisini paylaştı.

Elbette ortada henüz net bir girişim yok. Önemli olan yatırımın yapılması. Ancak ABD'nin uyguladığı yeni gümrük vergisi oranları Türkiye için yeni fırsatlar doğuracak gibi gözüküyor.

Siz bir şirket sahibi olsanız ABD'nin yüzde 145 gümrük vergisi uyguladığı Çin'de mi yoksa yüzde 10 vergi uyguladığı, Avrupa ve Orta Doğu piyasaların tam ortasındaki Türkiye'ye mi yaparsınız?