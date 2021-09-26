Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!

Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert bitmeyen tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ivana Sert, oğlu Ateş ve sevgilisi ile yazın son güneşli günlerinin keyfini sürüyor. Sosyal medya hesabından sık sık bikinili pozlarını paylaşan Ivana Sert son olarak dekor maymunun kollarında paylaştığı poz ile dikkat çekti. Kaslı vücudu ile gençlere taş çıkaran 41 yaşındaki Ivana Sert'in bikinili pozları beğeni topladı.