Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 26.09.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 15:28

Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!

Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert bitmeyen tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ivana Sert, oğlu Ateş ve sevgilisi ile yazın son güneşli günlerinin keyfini sürüyor. Sosyal medya hesabından sık sık bikinili pozlarını paylaşan Ivana Sert son olarak dekor maymunun kollarında paylaştığı poz ile dikkat çekti. Kaslı vücudu ile gençlere taş çıkaran 41 yaşındaki Ivana Sert'in bikinili pozları beğeni topladı.

Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!

Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert bitmeyen tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!

"HİÇ BİTMESİN İSTİYORUM"

Sert sezonu sevgilisi Sezer Dermenci ile Fethiye'de açmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!

Sonrasında Urla Çeşme arasında mekik dokuyan İvana geçtiğimiz hafta da Yunan adalarına gitmişti.

Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!

Sosyetik güzel, "Bu yaz tatile doyamadım, hiç bitmesin istiyorum" dedi.

Tatile doymayan Ivana Sert maymunun kollarında poz verdi! 41 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücudu ile gençlere taş çıkardı!

Ivana Sert, oğlu Ateş ve sevgilisi ile yazın son güneşli günlerinin keyfini sürüyor.

SON DAKİKA