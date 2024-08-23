Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
07:50
Tatlı Kaçıklar'ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!
Yalçın Menteş, Mehmet Ali Erbil ile birlikte Tatlı Kaçıklar dizisinde yıllarca birlikte çalışan Yıldız Kaplan, şimdilerde ekranlardan uzak olmayı tercih ediyor. Sakin bir hayatı olan Yıldız Kaplan, sosyal medya gündem oldu. Yıllarca oyunculuk yapan Yıldız Kaplan daha sonra bir albüm çıkartmıştı. Şimdilerde 53 yaşında olan Yıldız Kaplan'ın ilk evliliğinden Işıl Donat adında bir kızı var. Kızının 3 çocuğuna anneannelik yapan Yıldız Kaplan oğlu Akif ile de yakından ilgileniyor. İşte Tatlı Kaçıklar'ın sevilen oyuncusu 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...