Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tatlı Kaçıklar'ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!
Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 07:50

Tatlı Kaçıklar'ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!

Yalçın Menteş, Mehmet Ali Erbil ile birlikte Tatlı Kaçıklar dizisinde yıllarca birlikte çalışan Yıldız Kaplan, şimdilerde ekranlardan uzak olmayı tercih ediyor. Sakin bir hayatı olan Yıldız Kaplan, sosyal medya gündem oldu. Yıllarca oyunculuk yapan Yıldız Kaplan daha sonra bir albüm çıkartmıştı. Şimdilerde 53 yaşında olan Yıldız Kaplan'ın ilk evliliğinden Işıl Donat adında bir kızı var. Kızının 3 çocuğuna anneannelik yapan Yıldız Kaplan oğlu Akif ile de yakından ilgileniyor. İşte Tatlı Kaçıklar'ın sevilen oyuncusu 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...

Tatlı Kaçıklar’ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!

53 yaşındaki Yıldız Kaplan'ın son hali sosyal medyayı salladı. Yıldız Kaplan, şimdilerde torun büyütüyor. İşte son hali...

Tatlı Kaçıklar’ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile hafızalara kazınan Yıldız Kaplan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tatlı Kaçıklar’ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı.

Tatlı Kaçıklar’ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!

17 yaşında iken anne olan Yıldız Kaplan'ın, kızı Işıl'ın şu anda 3 çocuğu var.

Tatlı Kaçıklar’ın sarışın bombası Yıldız Kaplan’a yıllar vız geliyor! Kimse onun anneanne olduğuna inanmıyor!

İşte Yıldız Kaplan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi....

SON DAKİKA