Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
13:15
Tatlı Ömer’e "Maşallah" yorumları yağdı! “Tıpkı baba” İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı!
İkinci kez anne olan İpek Açar, oğlu Ömer'e kavuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlı Ömer'e takipçilerden yorum ve beğeni yağdı. Minik Ömer'e herkesten "Maşallah" yorumları geldi. 48 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik heyecanını bir kez daha yaşadı. İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ve oğlu ile yeni bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Açar, bu kez de ailesiyle mutlu hallerini paylaştı. İpek Açar'ın merhum üstat Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı var. Ünlü müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye sevinç getirdi. Minik Ömer'i gören takipçiler "Babasının aynısı" yorumları yaptı.