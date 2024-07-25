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Giriş Tarihi: 25.07.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:27

Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses'in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da verdiği konserde sevenlerinden helallik istemiş ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, sağlığına kavuştu. İbrahim Tatlıses'in ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları GÜNAYDIN'a anlattı:"4 saat sonra odasına gittim lahmacun yiyordu"

Batuhan ALTINBAŞ
Tuba KOÇ
Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses’in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde sevenlerinden helallik istemesinin ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses’in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...

Yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, silahlı saldırı ve trafik kazasının ardından bir kez daha azraile çalım attı.

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Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses’in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...

Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları GÜNAYDIN'a anlattı.

Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses’in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...

Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, ''Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi. Yazıcıoğlu, bu ciddi ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiği Tatlıses'in lahmacun yediğini, 4 günün ardından taburcu olduğunu ve 1 hafta sonra ise Bodrum'da konser verdiğini aktardı.

Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses’in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...

''OPERASYON ESNASINDA CERRAHLARLA TATLISES'İN ŞARKILARINI SÖYLEDİK''
72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in ameliyatını Vadiistanbul'daki özel hastanede gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, zorlu operasyon sırasında diğer doktorlarla birlikte İbrahim Tatlıses'in şarkılarını söylediklerini ifade etti. Taburcu olduktan sonra gözyaşlarını tutamayan İbrahim Tatlıses'in "Allah bitti demeden bitmez" dediğini hatırlatan Prof. Dr. Yazıcıoğlu, ''Tatlıses'in bize geldiği zaman ani ölüm, kalp krizi, aort darlığı riski vardı. İleri aort darlığında da hasta yatakta ölü bulunur. 11 Temmuz'da İstanbul'a konsere geleceğini, ertesi gün ameliyat olmak istediğini söyledi. Konsere beni de çağırdı, orada beni de görmek istedi. Harbiye Açık Hava'daki konserine gittik. Herkesten helallik istedi...

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