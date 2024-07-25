Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses’in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...

''OPERASYON ESNASINDA CERRAHLARLA TATLISES'İN ŞARKILARINI SÖYLEDİK''

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in ameliyatını Vadiistanbul'daki özel hastanede gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, zorlu operasyon sırasında diğer doktorlarla birlikte İbrahim Tatlıses'in şarkılarını söylediklerini ifade etti. Taburcu olduktan sonra gözyaşlarını tutamayan İbrahim Tatlıses'in "Allah bitti demeden bitmez" dediğini hatırlatan Prof. Dr. Yazıcıoğlu, ''Tatlıses'in bize geldiği zaman ani ölüm, kalp krizi, aort darlığı riski vardı. İleri aort darlığında da hasta yatakta ölü bulunur. 11 Temmuz'da İstanbul'a konsere geleceğini, ertesi gün ameliyat olmak istediğini söyledi. Konsere beni de çağırdı, orada beni de görmek istedi. Harbiye Açık Hava'daki konserine gittik. Herkesten helallik istedi...