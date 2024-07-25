Giriş Tarihi: 25.07.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:27
Tatlıses ameliyattan çıktı lahmacun yedi! İbrahim Tatlıses'in doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki Azrail vardı...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da verdiği konserde sevenlerinden helallik istemiş ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, sağlığına kavuştu. İbrahim Tatlıses'in ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları GÜNAYDIN'a anlattı:"4 saat sonra odasına gittim lahmacun yiyordu"