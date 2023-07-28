Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:56
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
11:02
Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak "Baban sayesinde lafından bıktım!" diyerek sitem etmişti... Beyonce'nin kızını örnek gösterdi!
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kızı olduğu ortaya çıkan Dilan Çıtak güçlü sesi ve babasına benzerliğiyle dikkat çekmişti. Başarılı şarkıcı Dilan Çıtak, eşsiz sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olsa da "İbrahim Tatlıses'in kızı" olarak anılmaktan ve babasının sayesinde sektörde yer aldığının söylenilmesinden kurtulamadı. Sık sık bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren ve sitem eden Dilan Çıtak son olarak Beyonce ve kızı üzerinden örnek verdi.