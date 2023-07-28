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Haberler Galeri Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak "Baban sayesinde lafından bıktım!" diyerek sitem etmişti... Beyonce'nin kızını örnek gösterdi!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 11:02

Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak "Baban sayesinde lafından bıktım!" diyerek sitem etmişti... Beyonce'nin kızını örnek gösterdi!

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kızı olduğu ortaya çıkan Dilan Çıtak güçlü sesi ve babasına benzerliğiyle dikkat çekmişti. Başarılı şarkıcı Dilan Çıtak, eşsiz sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olsa da "İbrahim Tatlıses'in kızı" olarak anılmaktan ve babasının sayesinde sektörde yer aldığının söylenilmesinden kurtulamadı. Sık sık bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren ve sitem eden Dilan Çıtak son olarak Beyonce ve kızı üzerinden örnek verdi.

Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Baban sayesinde lafından bıktım! diyerek sitem etmişti... Beyonce’nin kızını örnek gösterdi!

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, güçlü sesi ile dikkat çekiyor.

Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Baban sayesinde lafından bıktım! diyerek sitem etmişti... Beyonce’nin kızını örnek gösterdi!

Başarılı şarkıcı Dilan Çıtak, eşsiz sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olsa da "İbrahim Tatlıses'in kızı" olarak anılmaktan ve babasının sayesinde sektörde yer aldığının söylenilmesinden kurtulamadı.

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Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Baban sayesinde lafından bıktım! diyerek sitem etmişti... Beyonce’nin kızını örnek gösterdi!

Sık sık bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren ve sitem eden Dilan Çıtak son olarak Beyonce ve kızı üzerinden örnek verdi.

Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Baban sayesinde lafından bıktım! diyerek sitem etmişti... Beyonce’nin kızını örnek gösterdi!

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz. Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım!" diyerek daha önce de sitem eden şarkıcı son olarak Beyonce ve kızı üzerinden aynı konuya değindi.

Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Baban sayesinde lafından bıktım! diyerek sitem etmişti... Beyonce’nin kızını örnek gösterdi!

Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'ten imalı paylaşım!

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