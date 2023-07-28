Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak "Baban sayesinde lafından bıktım!" diyerek sitem etmişti... Beyonce'nin kızını örnek gösterdi!

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz. Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım!" diyerek daha önce de sitem eden şarkıcı son olarak Beyonce ve kızı üzerinden aynı konuya değindi.