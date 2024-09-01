Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Minik Luna kalpleri ısıttı”

Emre Yetkin ile 2016 yılından beri mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde annelik heyecanını yaşıyor. Burcu Biricik, kızı Luna ile yeni bir paylaşım yaptı. Minik Luna'ya sosyal medyadan "Maşallah" yorumları yağdı.