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Haberler Galeri Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Minik Luna kalpleri ısıttı”
Giriş Tarihi: 01.09.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:56

Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Minik Luna kalpleri ısıttı”

Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, minik kızları Luna'nın aileye katılmasıyla büyük mutluluk yaşamıştı. 2016 yılında hayatını birleştiren Burcu Biricik ile Emre Yetkin, geçtiğimiz ay kızları Luna'yı kucaklarına aldılar. Ekranlardan bir süredir uzak olan sarışın güzel Burcu Biricik, anneliğin tadını çıkartıyor. Son olarak kızı Luna ile paylaşım yapan güzel oyuncu doğal güzelliği ile dikkat çekti.

Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Minik Luna kalpleri ısıttı

Emre Yetkin ile 2016 yılından beri mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde annelik heyecanını yaşıyor. Burcu Biricik, kızı Luna ile yeni bir paylaşım yaptı. Minik Luna'ya sosyal medyadan "Maşallah" yorumları yağdı.

Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Minik Luna kalpleri ısıttı

Sarışın güzel Burcu Biricik, tüm vaktini tatlı kızı Luna ile geçiriyor.

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Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Minik Luna kalpleri ısıttı

Burcu Biricik kızı ile yeni paylaşım yaptı takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Minik Luna kalpleri ısıttı

Burcu Biricik'in takipçileri, ünlü oyuncunun sıfır makyaj ile yaptığı paylaşımda doğal güzelliğini de fark etti.

Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Minik Luna kalpleri ısıttı

35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik'in kızı ile paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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