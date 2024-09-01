Giriş Tarihi: 01.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
12:56
Taze anne Burcu Biricik kızı ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! “Minik Luna kalpleri ısıttı”
Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, minik kızları Luna'nın aileye katılmasıyla büyük mutluluk yaşamıştı. 2016 yılında hayatını birleştiren Burcu Biricik ile Emre Yetkin, geçtiğimiz ay kızları Luna'yı kucaklarına aldılar. Ekranlardan bir süredir uzak olan sarışın güzel Burcu Biricik, anneliğin tadını çıkartıyor. Son olarak kızı Luna ile paylaşım yapan güzel oyuncu doğal güzelliği ile dikkat çekti.