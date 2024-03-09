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Haberler Galeri Taze anne göz kamaştırdı! Karnı burnunda olan Burcu Biricik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:18

Taze anne göz kamaştırdı! Karnı burnunda olan Burcu Biricik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Kızını kucağına almak için gün sayan 5,5 aylık hamile olan Burcu Biricik, katıldığı davette ilgi odağı oldu. "Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten yeni pozlar geldi. İşte karnı burnunda olan Burcu Biricik, kırmızı elbisesiyle böyle poz verdi…

Taze anne göz kamaştırdı! Karnı burnunda olan Burcu Biricik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Burcu Biricik kırımız elbisesiyle böyle poz verdi... Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından...

Taze anne göz kamaştırdı! Karnı burnunda olan Burcu Biricik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuştu.

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Taze anne göz kamaştırdı! Karnı burnunda olan Burcu Biricik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen güzel oyuncudan müjdeli haber gelmişti.

Taze anne göz kamaştırdı! Karnı burnunda olan Burcu Biricik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Taze anne göz kamaştırdı! Karnı burnunda olan Burcu Biricik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

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